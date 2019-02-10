Ненормальная в перьях: Ани Лорак в трусах и шубе опозорилась в России (видео)

Некоторые пользователи сравнили образ Ани Лорак с Чубакой из "Звездных войн"
Украинская певица, 40-летняя Ани Лорак, ныне живущая и гастролирующая в РФ, похоже, пошла вразнос после недавного развода с супругом Муратом Налчаджиоглу. Исполнительница переняла пришедшую с запада моду на выступление на сцене "в трусах".
Видео: instagram.com/anilorak
Звезда опубликовала в Instagram видео с недавнего концера в Саратове, в котором она щеголяет в купальнике телесного цвета и лохматой шубе. При этом певица повернулась к залу спиной, что, по мнению некоторых пользователей, является знаком неуважения к зрителю. А шубу звезды сравнили с "шубой" Чубаки из "Звездных войн".
"Никогда задом не поворачивайся к залу. На будущее. Некоторые вас могут не понять";
"Как вы надоели в белье на сценах";
"Позор. Голая почти. Фуууу";
"По моему, это был... Не совсем удачный ракурс. Сначала подумала, что это ряженый в костюм фрилансер на концерте. Такие на футболе и хоккее обычно";
"Без трусов вышли бы";
"Все прекрасно, только почему все хотят как можно больше оголить тело?"
"С мужем развелась, и полуголая выходит на сцену";
"Ужасный вульгарный внешний вид. Я разочарована. Насколько мне нравится Ваше творчество, но что случилось? Это не та Каролина, которая была раньше. Простите";
"А я думаю что за медвежонок пляшет? А это Дива";
"Опять эта ненормальная в перьях, как это все отвратительно";
"Еще и в трусах голая";
"В трусах уже не по возрасту на сцену выходить. Это неэтично";
"Скоро вообще и без белья выйдет";
"Ну вот и Ани разделась, как и все в белье вышла..."
"Оооо... Снежный человек! Это выглядит именно так".
"У вас красивая фигура, но шуба Чубаки... зачем..."
"Голой не пробовала?"
"Снимай уже трусы, да и все. Вообще совесть потеряли!"
Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak
Впрочем многие пользователи таки заценили и образ, и выступление звезды, назвав ее богиней и ошеломляющей красоткой. Об этом поклонники написали в комментариях.
"Вы просто шикарная";
"Выглядит все это шедеврально, вот что значит любовь зрителей и талант";
"Каролинка - ты чудо";
"Все было идеально. Спасибо вам за это шоу. Жду новый встречи";
"Это так невероятно круто смотрится, все так синхронно. Вы лучшая!"
"Ты великолепна! У тебя классные наряды";
"Невероятная восхитительная, безумно красивая дива!"
К слову, недавно мы публиковали фото, на которых видно к каким манипуляциям со своим телом прибегла Каролина, дабы продлить свою молодость.
А также мы публиковали комментарии разных людей по поводу развода певицы. Юрист высказался по поводу того, как супруги урегулируют вопрос опеки над совместной дочерью Софией; брат певицы рассказал, как Каролина пыталась спасти брак; а экс-продюссер попросил перестать жалеть исполнительницу, поскольку в ее жизни теперь все хорошо.