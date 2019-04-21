Невестка Порошенко жестко обратилась к жене Зеленского

Зеленская получила ответ от Юлии Порошенко – реакция сети (коллаж РБК-Украина)

Зеленскую в своем Facebook "поддержала" Юлия Порошенко

Елена Зеленская получила ответ от Юлии Порошенко, супруги сына президента. Невестка действующего гаранта отметила, что ей знакомы чувства, когда на ее семью выливались "тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора", но перед ней никто не извинился. Также она посоветовала взять пример с британских СМИ и выплатить компенсацию за слова канала "1+1" и "Квартала 95". Об этом Юлия Порошенко написала в своем Facebook.

Юлия Порошенко написала, что оскорбления в адрес своей семьи она слышала в течение последних пяти лет постоянно. Она отметила, что понимает чувства супруги кандидата в президенты Елены Зеленской.

"Хочу выразить слова поддержки Елене Зеленской. Мне очень хорошо понятны Ваши чувства и эмоции. Такие же, какие я чувствовала, когда выливались тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора, в том числе с экранов 1+1 и со сцены "95 квартала" в адрес моей семьи. Надеюсь, Вы не имеете отношения к этому, но сейчас Вам будет легче понять меня, и что я испытывала последние 5 лет. К сожалению, в отличие от Вас, за все пять лет мне не довелось услышать хоть раз извинения и "публичные опровержения" ни от "Плюсов", ни от "Квартала", - написала невестка Порошенко.

Юлия также посоветовала в своей публикации брать пример с британских СМИ и выплатить компенсацию.

"В медиастандартах, я бы советовала брать пример с британских BBC, которые публично извинились и выплатили компенсацию, которая, полностью пойдет на нужды нашей армии", - подытожила она.

Зеленская получила ответ от Юлии Порошенко (скриншот: facebook.com/ali.julia)

В сети по-разному отреагировали на заявление родственницы действующего президента:

Браво и низкий поклон.

Т. е. испытывали и терпели 5 ?! На протяжении 5 лет не нужны были бабки, а тут прям перед выборами Вы решили компенсацию попросить?

Так что, Порошенко выплатит компенсацию Елене Зеленской?

Все умные, пока их не коснется. Я тебя очень понимаю. Держись.

Думаю, Вам стоит попросить свекра или мужа (о компенсации – ред.), ну в крайнем случае позвонить в Украборомпром, Свинарчукам и Гладковским...

Я горжусь тем, что у нас семья президента благородная! Госпожа Юля, они никогда не извинятся. Быдло не извиняется. Главное, чтобы они не дорвались к власти и не утопили страну в крови.

Вы, Юля, не смотрите канал Прямой. принадлежащий отцу вашего супруга. Вот где фейкомет.

Респект и уважение вашей семье!

Зеленская получила ответ от Юлии Порошенко - реакция сети (скриншоты: facebook.com/ali.julia)

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что встречался с Порошенко на Банковой.

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