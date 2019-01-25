Ноль без палочки: Лорак в кольчуге навлекла гнев фанатов

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи активно комментируют новый образ Лорак

Ани Лорак, которая разводится со своим мужем Муратом, сфотографировалась в новом образе - певица предстала перед поклонниками в полупрозрачном платье-кольчуге. Правда, черно-белый снимок понравился далеко не всем фанатам украинской звезды.

"Что внутри, то и снаружи. Излучаем и притягиваем лучшее в нашу жизнь", - написала под снимком Каролина.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи набросились на артистку.

"Лорак привыкла все слизывать у всех!" - написал один юзер.

"Мадам бородавкина", - добавил второй.

"Лорак без фотошопа - как ноль без палочки", - отметил третий.

Также многие говорят, что не видят в Каролине "ничего сногсшибательного", вызывая тем самым споры и словесные баталии в комментариях.

Но, конечно же, истинные поклонники вступаются за своего кумира и рассыпаются в лестных словах об ее новом образе.

"У вас всегда позитивные и добрые пожелания. Вы несете добро, мир и любовь. Вы мотивирует своими высказываниями и цитатами. Вы одна из немногих артистов, которая искренне, по-настоящему любит своих зрителей. И вот, что притягивает людей к вам, кроме вашего несравненного и шикарного голоса. Вы всегда дарите нам свою любовь и добро в песнях, улыбаетесь искренне и тепло. Восхищаюсь вами! Восхищаюсь вашими шоу, невероятными номерами, выступлениями. Мотивируют ваши интервью и посты. Вы лучшая! Та, на которую стоит равняться!" - написала одна девушка.

Ранее мы писали вам о том, что Ани Лорак встревожила фанатов "американскими" фото.