"Вся в трауре": Ани Лорак встревожила фанатов "американскими" фото

Поклонники не оценили снимки певицы с отдыха
Ани Лорак, которая разводится со своим мужем Муратом, поделилась с поклонниками фото, сделанными в Соединенных Штатах Америки. Эти снимки несколько встревожили фанатов популярной украинской певицы.
Так, на странице артистки в одной из социальных сетей появилась подборка снимков, которая подписана словами "Однажды в Америке".
На фото Каролина, которая в последние годы живет и выступает преимущественно в России, позирует то сама, то со своими друзьями, в частности, Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым.
Ани Лорак в США (фото: vk.com/anilorak)
Но поклонники звезды обратили внимание на то, что на снимках Ани Лорак выглядит не очень счастливой. А точнее сказать - вообще несчастной.
"Вся в трауре как будто. Сколько же можно быть черной вдовой?" - поинтересовался у певицы Тимур Мансаров.
Более того, многим пользователям не понравились "американские" фото Лорак. Некоторые поклонники артистки из России считают, что Каролина (как и ее друзья-артисты) "продались америкосам". По их мнению, если звезды ездят в США, с которыми у РФ "продолжается холодная война", то "пусть там и остаются".
Скриншот
Кстати, читайте о романтической истории любви Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налжадиоглу.
Ранее мы писали о том, что Каролина напугала фанатов внешним видом.
Видео: РБК-Украина