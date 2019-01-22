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"Вся в трауре": Ани Лорак встревожила фанатов "американскими" фото

STYLERПерсона    22.01.2019 - 12:22
"Вся в трауре": Ани Лорак встревожила фанатов "американскими" фото
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники не оценили снимки певицы с отдыха

Ани Лорак, которая разводится со своим мужем Муратом, поделилась с поклонниками фото, сделанными в Соединенных Штатах Америки. Эти снимки несколько встревожили фанатов популярной украинской певицы.

Так, на странице артистки в одной из социальных сетей появилась подборка снимков, которая подписана словами "Однажды в Америке".

На фото Каролина, которая в последние годы живет и выступает преимущественно в России, позирует то сама, то со своими друзьями, в частности, Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым.

 

Ани Лорак в США (фото: vk.com/anilorak)

Но поклонники звезды обратили внимание на то, что на снимках Ани Лорак выглядит не очень счастливой. А точнее сказать - вообще несчастной.

"Вся в трауре как будто. Сколько же можно быть черной вдовой?" - поинтересовался у певицы Тимур Мансаров.

Более того, многим пользователям не понравились "американские" фото Лорак. Некоторые поклонники артистки из России считают, что Каролина (как и ее друзья-артисты) "продались америкосам". По их мнению, если звезды ездят в США, с которыми у РФ "продолжается холодная война", то "пусть там и остаются".

&quot;Вся в трауре&quot;: Ани Лорак встревожила фанатов &quot;американскими&quot; фото

Скриншот

Кстати, читайте о романтической истории любви Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налжадиоглу.

Ранее мы писали о том, что Каролина напугала фанатов внешним видом.

Видео: РБК-Украина

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