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"Вся в жалобі": Ані Лорак стривожила фанатів "американськими" фото

STYLERПерсона    22.01.2019 - 12:22
"Вся в жалобі": Ані Лорак стривожила фанатів "американськими" фото
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники не оцінили знімки співачки з відпочинку

Ані Лорак, яка розлучається зі своїм чоловіком Муратом, поділилася з шанувальниками фото, зробленими в Сполучених Штатах Америки. Ці знімки трохи стривожили фанатів популярної української співачки.

Так, на сторінці артистки в одній із соціальних мереж з'явилася підбірка знімків, що підписана словами "Одного разу в Америці".

На фото Кароліна, яка в останні роки живе і виступає переважно в Росії, позує то сама, то зі своїми друзями, зокрема, Сергієм Лазарєвим і Філіпом Кіркоровим.

 

Ані Лорак в США (фото: vk.com/anilorak)

Але шанувальники зірки звернули увагу на те, що на знімках Ані Лорак виглядає не дуже щасливою. А точніше сказати - взагалі нещасною.

"Вся в жалобі ніби. Скільки ж можна бути чорною вдовою?" - поцікавився у співачки Тимур Мансаров.

Більш того, багатьом користувачам не сподобалися "американські" фото Лорак. Деякі шанувальники артистки з Росії вважають, що Кароліна (як і її друзі-артисти) "продалися америкосам". На їхню думку, якщо зірки їздять у США, з якими у РФ "триває холодна війна", то "нехай там і залишаються".

&quot;Вся в жалобі&quot;: Ані Лорак стривожила фанатів &quot;американськими&quot; фото

Скріншот

До речі, читайте про романтичну історію кохання Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налжадиоглу.

Раніше ми писали про те, що Кароліна налякала фанатів зовнішнім виглядом.

Відео: РБК-Україна

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