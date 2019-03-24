Опять нанюхался? Добкин оскандалился в Амстердаме

Михаил Добкин сыграл на губной гармошке в Нидерландах в компании своих друзей. Как видно на видео, которое народный депутат опубликовал в своем Twitter-аккаунте, компания положила кофр для гитары на асфальт, куда прохожие даже кидали деньги за представление, устроенное скандальным политиком и Ко.

Талант, он нигде не пропадт!" - подписал видео Добкин.

Правда, далеко не все пользователи социальных сетей оценили талант и веселье харьковского депутата. О чем юзеры пишут в комментариях к видео.

"С чего это вам так весело? А нам в Харькове рыдать хочется от квитанций, цен и кандидатов на выборы", - написала Валентина Астра.

Он в другой реальности. Для пущей развлекухи играет на гармошке, чтобы представить, что оно такое быть обычными харьковчанами с квитанциями и запредельными ценами", - ответил ей другой юзер.

Михаил Добкин (фото: Facebook/Михаил Добкин)

Многие обращают внимание именно на то, что Добкин собирает деньги в кофр, и вспоминают популярную фразу: "У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст".

Вот еще несколько комментариев от недовольных подписчиков Добкина:

Бизнес за границей, надеюсь, в декларации есть?

Опять на*бенился или нанюхался как братец?

Дай бог, чтоб вы, депутаты, всегда только так и зарабатывали!

А в своей стране со своими гражданами слабо? А, там же быдлятина, замораться можно...

Так и хочется сказать, что денег никто не даст!

Как

Как сообщалось ранее, недавно Михаил Добкин решил использовать нецензурную лексику и в прямом эфире политического ток-шоу на телеканале ZIK.

Также мы писали о том, что Михаил Добкин нецензурно высказался в адрес известной журналистки Янины Соколовой после выхода ее авторской передачи, в которой было указано на существенные отличия украинского и русского языков.

Отметим, что своим "знанием" украинского в разное время отличались многие украинские политики. Часто они запоминаются откровенными фейлами, многие из которых уже успели войти в историю.