Острые куриные биточки и домашняя гранола: простые и вкусные рецепты от Холли Берри

Голливудская звезда Холли Берри ведет здоровый образ жизни и учит этому других. Во время первой волны локдаунов в мире она завела свой блог о ЗОЖ, где размещала советы по питанию и уходу за собой, а также делилась рецептами домашних косметических средств и кулинарными секретами.
Вот два рецепта из личного блога звезды в Instagram, которые можно запросто приготовить дома и полакомиться без вреда для фигуры.
Для острого медового соуса:
Способ приготовления:
Куриную грудку тонко отбить, посолить, поперчить по вкусу
В три разные емкости насыпать отдельно распределит: муку, взбитые яйца и панировочные сухари. В каждую смесь добавить микс из приправ.
Куриные биточки по очереди погрузить в муку, взбитые яйца и панировочные сухари. На сковороду налить масло и обжарить мясо до золотистой корочки.
Для острого соуса: нарезать слайсами чили, добавить к жидкому меду и довести до кипения в сотейнике. Полить соусом готовые биточки.
Способ приготовления:
Смешайте все сухие ингредиенты. Подогрейте масло и мед, добавьте к сухим ингредиентам и хорошо перемешайте.
Разложите на застеленном противне. Выпекайте в духовке при температуре 300°до золотистого цвета, помешивая каждые 10 минут. Остудите, затем переложите в емкость для хранения.
Напомним, что Холли Берри также поделилась рецептами простых и действенных домашних масок для лица.