Острые куриные биточки и домашняя гранола: простые и вкусные рецепты от Холли Берри

Пряные куриные биточки в панировке

4 куриные грудки без костей и без кожи

1 стакан муки

2 яйца

1/3 стакана молока

1/2 стакана панировочных сухарей

2 ч.л. чесночного порошка

2 ч.л.лукового порошка

1 ч. л. молотого перца чили

соль и черный перец

Для острого медового соуса:

1 стручок красного перца чили

1/3 стакана цветочного меда

Способ приготовления:

Куриную грудку тонко отбить, посолить, поперчить по вкусу

В три разные емкости насыпать отдельно распределит: муку, взбитые яйца и панировочные сухари. В каждую смесь добавить микс из приправ.

Куриные биточки по очереди погрузить в муку, взбитые яйца и панировочные сухари. На сковороду налить масло и обжарить мясо до золотистой корочки.

Для острого соуса: нарезать слайсами чили, добавить к жидкому меду и довести до кипения в сотейнике. Полить соусом готовые биточки.

Домашняя гранола

900 гр. овсяных хлопьев⁠

1/4 ст. сухого молока⁠

1 ст.зародышей пшеницы ⁠

1 ст. нарезанного миндаля⁠

1 ст. семян кунжута⁠

1 ст. тыквенных семечек⁠

2 ст. жидкого меда ⁠

1 ст. подсолнечного масла ⁠

1/2 ст. сушеной вишни⁠

1 ст. светлого изюма ⁠

Способ приготовления:

Смешайте все сухие ингредиенты. Подогрейте масло и мед, добавьте к сухим ингредиентам и хорошо перемешайте. ⁠

Разложите на застеленном противне. Выпекайте в духовке при температуре 300°до золотистого цвета, помешивая каждые 10 минут. Остудите, затем переложите в емкость для хранения.