UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Острые куриные биточки и домашняя гранола: простые и вкусные рецепты от Холли Берри

Автор: Ольвия Агаркова

Голливудская звезда Холли Берри ведет здоровый образ жизни и учит этому других. Во время первой волны локдаунов в мире она завела свой блог о ЗОЖ, где размещала советы по питанию и уходу за собой, а также делилась рецептами домашних косметических средств и кулинарными секретами.

Вот два рецепта из личного блога звезды в Instagram, которые можно запросто приготовить дома и полакомиться без вреда для фигуры.

Пряные куриные биточки в панировке

  • 4 куриные грудки без костей и без кожи
  • 1 стакан муки
  • 2 яйца
  • 1/3 стакана молока
  • 1/2 стакана панировочных сухарей
  • 2 ч.л. чесночного порошка
  • 2 ч.л.лукового порошка
  • 1 ч. л. молотого перца чили
  • соль и черный перец

Для острого медового соуса:

  • 1 стручок красного перца чили
  • 1/3 стакана цветочного меда

Способ приготовления:

Куриную грудку тонко отбить, посолить, поперчить по вкусу

В три разные емкости насыпать отдельно распределит: муку, взбитые яйца и панировочные сухари. В каждую смесь добавить микс из приправ.

Куриные биточки по очереди погрузить в муку, взбитые яйца и панировочные сухари. На сковороду налить масло и обжарить мясо до золотистой корочки.

Для острого соуса: нарезать слайсами чили, добавить к жидкому меду и довести до кипения в сотейнике. Полить соусом готовые биточки.

Домашняя гранола

  • 900 гр. овсяных хлопьев⁠
  • 1/4 ст. сухого молока⁠
  • 1 ст.зародышей пшеницы ⁠
  • 1 ст. нарезанного миндаля⁠
  • 1 ст. семян кунжута⁠
  • 1 ст. тыквенных семечек⁠
  • 2 ст. жидкого меда ⁠
  • 1 ст. подсолнечного масла ⁠
  • 1/2 ст. сушеной вишни⁠
  • 1 ст. светлого изюма ⁠

Способ приготовления:

Смешайте все сухие ингредиенты. Подогрейте масло и мед, добавьте к сухим ингредиентам и хорошо перемешайте. ⁠

Разложите на застеленном противне. Выпекайте в духовке при температуре 300°до золотистого цвета, помешивая каждые 10 минут. Остудите, затем переложите в емкость для хранения.

Напомним, что Холли Берри также поделилась рецептами простых и действенных домашних масок для лица.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептырецепт