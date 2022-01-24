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Гострі курячі биточки і домашня гранола: прості і смачні рецепти від Холлі Беррі

Автор: Ольвія Агаркова

Голлівудська зірка Холлі Беррі веде здоровий спосіб життя і вчить цьому інших. Під час першої хвилі локдаунів у світі вона завела свій блог про ЗСЖ, де розміщувала поради з харчування та догляду за собою, а також ділилася рецептами домашніх косметичних засобів і кулінарними секретами.

Ось два рецепти з особистого блогу зірки в Instagram, які можна запросто приготувати вдома і поласувати без шкоди для фігури.

Пряні курячі биточки в паніровці

  • 4 курячі грудки без кісток і без шкіри
  • 1 склянка борошна
  • 2 яйця
  • 1/3 склянки молока
  • 1/2 склянки панірувальних сухарів
  • 2 ч. л. часникового порошку
  • 2 ч. л. цибулевого порошку
  • 1 ч. л. меленого перцю чилі
  • сіль і чорний перець

Для гострого медового соусу:

  • 1 стручок червоного перцю чилі
  • 1/3 склянки квіткового меду

Спосіб приготування:

Курячу грудку тонко відбити, посолити, поперчити за смаком

У три різні ємності насипати окремо: борошно, збиті яйця і панірувальні сухарі. В кожну суміш додати мікс з приправ.

Курячі биточки по черзі занурити в борошно, збиті яйця і панірувальні сухарі. На сковороду налити олію і обсмажити м'ясо до золотистої скоринки.

Для гострого соусу: нарізати слайсами чилі, додати до рідкого меду і довести до кипіння в сотейнику. Полити соусом готові биточки.

Домашня гранола

  • 900 гр. вівсяних пластівців
  • 1/4 ст. сухого молока
  • 1 ст. зародків пшениці
  • 1 ст. нарізаного мигдалю
  • 1 ст. насіння кунжуту
  • 1 ст. гарбузового насіння
  • 2 ст. рідкого меду
  • 1 ст. соняшникової олії
  • 1/2 ст. сушеної вишні
  • 1 ст. світлих родзинок

Спосіб приготування:

Змішайте всі сухі інгредієнти. Підігрійте олію і мед, додайте до сухих інгредієнтів і добре перемішайте. ⁠

Розкладіть на застеленому деку. Випікайте в духовці при температурі 300°до золотистого кольору, помішуючи кожні 10 хвилин. Остудіть, потім перекладіть в ємність для зберігання.

Нагадаємо, що Холлі Беррі також поділилася рецептами простих і дієвих домашніх масок для обличчя.

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