Гострі курячі биточки і домашня гранола: прості і смачні рецепти від Холлі Беррі

Голлівудська зірка Холлі Беррі веде здоровий спосіб життя і вчить цьому інших. Під час першої хвилі локдаунів у світі вона завела свій блог про ЗСЖ, де розміщувала поради з харчування та догляду за собою, а також ділилася рецептами домашніх косметичних засобів і кулінарними секретами.
Ось два рецепти з особистого блогу зірки в Instagram, які можна запросто приготувати вдома і поласувати без шкоди для фігури.
Для гострого медового соусу:
Спосіб приготування:
Курячу грудку тонко відбити, посолити, поперчити за смаком
У три різні ємності насипати окремо: борошно, збиті яйця і панірувальні сухарі. В кожну суміш додати мікс з приправ.
Курячі биточки по черзі занурити в борошно, збиті яйця і панірувальні сухарі. На сковороду налити олію і обсмажити м'ясо до золотистої скоринки.
Для гострого соусу: нарізати слайсами чилі, додати до рідкого меду і довести до кипіння в сотейнику. Полити соусом готові биточки.
Спосіб приготування:
Змішайте всі сухі інгредієнти. Підігрійте олію і мед, додайте до сухих інгредієнтів і добре перемішайте.
Розкладіть на застеленому деку. Випікайте в духовці при температурі 300°до золотистого кольору, помішуючи кожні 10 хвилин. Остудіть, потім перекладіть в ємність для зберігання.
Нагадаємо, що Холлі Беррі також поділилася рецептами простих і дієвих домашніх масок для обличчя.