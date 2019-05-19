Первая годовщина Меган Маркл и принца Гарри: главные события в жизни герцогов

Меган Маркл и принц Гарри празднуют первую годовщину (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года

Меган Маркл и принц Гарри стали супругами ровно год назад. За это время их жизни кардинально изменились. Актриса бросила карьеру, стала самой популярной королевской персоной, а также родила принцу Гарри сына. Сам принц съехал в отдельный дворец и стал отцом. STYLER собрал топ-5 главных изменений в жизни герцогов, которые недавно стали счастливыми родителями.

Любовь Меган и принца Гарри сломала немало королевских правил, а тревожные обстоятельства не один раз проверяли их на прочность. Они стали ярким примером того, что настоящая любовь способна преодолеть все препятствия в тот самый момент, когда официально заявили миру о своих отношениях. Она – разведенная голливудская актриса с африканскими корнями, а он – наследник британского престола, который отличался скандальным поведением и насыщенной холостяцкой жизнью.

Ради этого брака каждый из них плодотворно поработал над определенными аспектами пред бракосочетанием. Кое-что пришлось кардинально изменить. В список вошли: поведение, стиль, имидж, репутация и карьера. Однако неизменными остались чувства, принц Гарри и Меган Маркл, несмотря на королевские правила, никогда не скрывают их перед публикой. Перед тем, как стать любимцами миллионов, они изрядно изменились друг для друга, при этом оставшись собой.

Что изменилось в жизни принца Гарри и Меган Маркл после бракосочетания:

Стиль Меган Маркл. Герцогиню Сассекскую называют неофициальной американской Золушкой. Ведь из яркой голливудской звезды она мгновенно и незаметно превратилась в сдержанную представительницу самой влиятельной монаршей семьи в мире. Таков дресс-код в британском королевстве! Завидный холостяк превратился в образцового семьянина. До знакомства с Меган принца Гарри неоднократно замечали в ночных клубах, в нетрезвом состоянии, а также в сомнительных компаниях. Однако после появления американской красавицы в его жизни, а тем более после брака, он кардинально пересмотрел свои взгляды. В Британии говорят, что он всю жизнь ждал ее, чтобы стать тем, кем является. Карьера. После бракосочетания с принцем Гарри, и даже задолго до него, Меган Маркл пришлось отказаться от всего, над чем работала в течение последних 20-ти лет. На замену стремительной карьере голливудской актрисы пришли королевские патронаж и благотворительность, которым, к слову, чувственная Меган всегда уделяла много внимания. Рождение ребенка. Спустя несколько месяцев после бракосочетания Меган Маркл и принц Гарри объявили всему миру, что они ждут ребенка. Это событие стало главной темой для обсуждения в течение почти года! 6 мая Меган родила мальчика, которого супруги назвали именем Арчи. Переезд в Фрогмор-коттедж. Незадолго до родов супруги переехали из Кенсингтонского дворца в особняк Фрогмор-коттедж в пригороде Лондона. Там они живут с минимальным количеством персонала и полагаются исключительно на свои силы.

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