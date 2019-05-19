Первая годовщина Меган Маркл и принца Гарри: главные события в жизни герцогов

Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года
Меган Маркл и принц Гарри стали супругами ровно год назад. За это время их жизни кардинально изменились. Актриса бросила карьеру, стала самой популярной королевской персоной, а также родила принцу Гарри сына. Сам принц съехал в отдельный дворец и стал отцом. STYLER собрал топ-5 главных изменений в жизни герцогов, которые недавно стали счастливыми родителями.
Любовь Меган и принца Гарри сломала немало королевских правил, а тревожные обстоятельства не один раз проверяли их на прочность. Они стали ярким примером того, что настоящая любовь способна преодолеть все препятствия в тот самый момент, когда официально заявили миру о своих отношениях. Она – разведенная голливудская актриса с африканскими корнями, а он – наследник британского престола, который отличался скандальным поведением и насыщенной холостяцкой жизнью.
Ради этого брака каждый из них плодотворно поработал над определенными аспектами пред бракосочетанием. Кое-что пришлось кардинально изменить. В список вошли: поведение, стиль, имидж, репутация и карьера. Однако неизменными остались чувства, принц Гарри и Меган Маркл, несмотря на королевские правила, никогда не скрывают их перед публикой. Перед тем, как стать любимцами миллионов, они изрядно изменились друг для друга, при этом оставшись собой.
Что изменилось в жизни принца Гарри и Меган Маркл после бракосочетания:
Напомним, что Елизавета II задала жару на свадьбе племянницы.
Также мы писали, что принц Гарри уехал от Маркл на свадьбу и появился на публике с другой женщиной.
До этого сообщалось, что в Букингемском дворце появилась необычная вакансия.