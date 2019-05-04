Позор: громкий скандал с принцем Уильямом засняли на видео

Принц Уильям попал в громкий скандал с оружием (фото: instagram.com/meghanmarklerussia)

Принц Уильям оскандалился из-за заявления об оружии

Принц Уильям попал в громкий скандал с заявлением о ядерном оружии. Герцог Кэмбриджский посетил службу в лондонском Вестминстерском аббатстве, посвященную 50-летию флота подводных лодок Великобритании. С апреля 1969 года ежедневно и круглосуточно одна из британских субмарин, оснащенная баллистическими ракетами, патрулирует море. Во время службы принца освистали и пристыдили из-за ядерного оружия.

Как сообщает издание The Telegraph, внука королевы Елизаветы ожидал не слишком теплый прием. У входа в аббатство собралась толпа протестующих, которые свистели и скандировали "Позор!". Акцию устроили активисты, ведущие борьбу за ядерное разоружение. Активисты считали неприемлемым проводить в храме службу, "прославляющую оружие, которое может убить миллионы".

"Я удивлен тем, что он пришел и поддерживает нечто, что способно уничтожить нашу планету", — сказал один из активистов о герцоге Кембриджском.

Декан Вестминстерского аббатства Джон Холл признал, что к нему обращались с многочисленными просьбами отменить службу. Однако, по его словам, речь идет не о прославлении оружия массового поражения, а о благодарности тем, что обеспечивает мир на Земле.

"Мы молимся, чтобы Королевскому военно-морскому флоту никогда не пришлось применить эти ужасные силы в войне, и чтобы он мог продолжать сдерживать их использование другими", — сказал, в частности, декан, во время своей проповеди.

Принц Уильям попал в громкий скандал с оружием (видео: youtube.com/The Telegraph)

Напомним, что ранее принц Уильям сделал заявление о Меган Маркл.

Тем временем стало известно, что Меган Маркл вызвала личного визажиста. В королевских кругах говорят, что близится момент родов, и Даниэль Мартин приехал к герцогине, чтобы привести в порядок ее внешность сразу после рождения малыша.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что беременная герцогиня Сассекская собирается нарушить еще одну королевскую традицию.