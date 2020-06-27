Когда принц Гарри уйдет от Меган: эксперты дали прогноз

Принц Гарри и Меган Маркл (коллаж: РБК-Украина)

Эксперты считают, что Гарри слишком слабохарактерный

Принц Гарри слишком мягкий и слабохарактерный, чтобы бросить Меган в ближайшее время. Младший внук Елизаветы II может бросить бывшую актрису, но это точно произойдет не скоро.

Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл считает, что Меган Маркл сделает принца Гарри несчастным. Из-за нее супруг растерял почти всех друзей. Об этом пишет издание Daily Mail.

Книга "Меган и Гарри: Настоящая история" уже появилась на прилавках. Колин Кэмпбелл в своем новом произведении критически характеризует бывшую американскую актрису. Впрочем, принцу Гарри "досталось" не меньше.

"Меган совершеннейшая оппортунистка. Она заранее знала, что будет зарабатывать на статусе члена королевской семьи, хотя это строго запрещено", - прокомментировала ситуацию Кэмпбелл.

Маркл, по словам эксперта, добилась своей цели - она зарабатывает миллионы и живет в Голливуде. Младший внук королевы Британии продолжает поддерживать супругу во всех начинаниях, при этом забывая о своих желаниях и предпочтениях.

Есть вероятность, что принц никогда не уйдет от бывшей актрисы из-за чрезмерной податливости. Гарри легко подчиняется влиянию Меган. "Он слабее ее, она его раздавила… Принц Гарри слишком слабохарактерный, чтобы бросить жену", - отметила Колин Кэмпбелл.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл стали жертвой травли в соцсетях.

Мы писали, что всплыла неожиданная правда о принце Гарри.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Русина