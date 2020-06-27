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Коли принц Гаррі піде від Меган: експерти дали прогноз

STYLERПерсони    27.06.2020 - 08:32
Коли принц Гаррі піде від Меган: експерти дали прогноз
Принц Гаррі і Меган Маркл (колаж: РБК-Україна)

Експерти вважають, що Гаррі занадто слабохарактерний

Принц Гаррі занадто м'який і слабохарактерний, щоб кинути Меган найближчим часом. Молодший онук Єлизавети II може розлучитися з колишньою актрисою, але це точно не станеться скоро.

Автор книг про британську королівську сім'ю Колін Кемпбелл вважає, що Меган Маркл зробить принца Гаррі нещасним. Через неї чоловік розгубив майже всіх друзів. Про це пише видання Daily Mail.

Книга "Меган і Гаррі: Справжня історія" вже з'явилася на прилавках. Колін Кемпбелл у своєму новому творі критично характеризує колишню американську актрису. Втім, принцу Гаррі "дісталося" не менше.

"Меган найдосконаліша опортунистка. Вона заздалегідь знала, що буде заробляти на статусі члена королівської сім'ї, хоча це суворо заборонено", - прокоментувала ситуацію Кемпбелл.

Маркл, за словами експерта, домоглася своєї мети - вона заробляє мільйони і живе в Голлівуді. Молодший онук королеви Британії продовжує підтримувати дружину у всіх починаннях, при цьому забуваючи про свої бажання та уподобання.

Є ймовірність, що принц ніколи не піде від колишньої актриси через надмірну податливість. Гаррі легко підкоряється впливу Меган. "Він слабший за неї, вона його розчавила... Принц Гаррі занадто слабохарактерний, щоб кинути дружину", - зазначила Колін Кемпбелл.

Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл стали жертвою цькування в соцмережах.

Ми писали, що спливла несподівана правда про принца Гаррі.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Меган Маркл
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