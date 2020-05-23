Притула рассказал об ордене от Зеленского: немного смешно

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула так и не получил награду, которую ему присвоил Владимир Зеленский

Сергей Притула рассказал об ордене "За заслуги" третьей степени, который ему присвоили 5 декабря 2019 года за волонтерскую деятельность. Но получить награду шоумену так и не удалось.

Известный телеведущий назвал ситуацию странной и признался в интервью "Радио Свобода", что узнал о том, что президент Владимир Зеленский подписал приказ о награждении орденом от СМСок от друзей.

"Я как раз ехал в автомобиле со Светлодарской дуги. Я спускался в Карловку. На День волонтера я как раз был в волонтерской поездке по нескольким подразделениям в зоне ООС. Я был за рулем. У меня начал мигать экран телефона. Я не мог читать, так как уже было очень темно. И дороги там не очень, откровенно. Я приехал в Карловку, пришел к ребятам с аэроразведки и только тогда уже открыл телефон и прочитал, что подписан указ о моем награждении. Конечно, я порадовался, слезу пустил. Наконец государство обратило внимание на какие-то мои волонтерские потуги", - рассказал Притула.

Но после этого с шоуменом никто из чиновников не связывался относительно награды.

"После этого мне никто не звонил и не говорил: Сергей Дмитриевич, наденьте красивый костюм, пробейте вот здесь дырочку - мы вам что-то там прицепим. Нет. Он, видимо, где-то лежит или в Офисе президента, или в любом другом аппарате. Возможно, им кто-то любуется. Может, его кто-то... Честно? Я не знаю. Но это немного смешно, если честно", - признался Притула.

Также он добавил, что готов прийти на официальную церемонию вручения награды и для него "неважна фамилия человека, который подписала бы этот приказ".

"Потому что это все-таки государственная награда. И мне действительно кажется, что последние 6 лет своей жизни я провел не зря. Если мне не дали бы этот орден, я так же руки не заламывал бы. Но уже раз дали, то я пришел бы обязательно. Потому что уже потом, держа седым дедом внуков на коленях, я давал бы им возможность этим орденом играть. Так же, как я в возрасте 6, 8, 10, 12 лет играл медалями и орденом своего деда Василия Михайловича Будасюка, который воевал во Вторую мировую", - объяснил Притула.

Видео: Притула рассказал об ордене от Зеленского "За заслуги" и почему ему не вручили награду

Отметим, что в последнее время в СМИ звучат сообщения о якобы готовности Сергея Притулы баллотироваться в мэры Киева. Сам шоумен уже отреагировал на слухи и прокомментировал вероятность о выдвижении своей кандидатуры.

Ранее мы писали о том, что Сергей Притула, который лично знает Зеленского уже почти 20 лет, рассказал, что 42-летний президент на своем посту поправился.

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Автор: Владимир Костырин