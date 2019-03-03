Противно читать: лесть Ани Лорак вызвала у пользователей шквал негодования

Коллаж РБК-Украина

Лорак не на шутку разозлила фанатов

Ани Лорак, которая ранее попала в настоящую переделку во время гастролей, была раскритикована пользователями сети за неискренность, которую они обнаружили в ее словах. Соответствующую публикацию исполнительница разместила в Instagram.

Фанаты неоднократно отмечали, что Лорак не такая уж и добрая, как пытается казаться. Однако певица продолжает играть роль, все более раздражая подписчиков.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Под снимком Лорак оставила послание: "Самая интересная дорога - дорога к Себе". Именно эти слова и показались фанатам неискренними и лживыми:

"Одна лесть - противно читать";

"Не знаю кто старее - эта цитата или Лорак";

"Раздражаешь";

"Каролина, когда уже начнете работать без фонограммы?"

Ранее Ани Лорак напомнили о ее любви к Украине.

Также мы писали о том, что в окружении Ани Лорак прокомментировали слухи о ее беременности.