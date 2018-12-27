Развод Ани Лорак: в деле появился неожиданный поворот

Коллаж РБК-Украина

Юрист прокомментировал ситуацию и высказал свое мнение о дальнейшем процессе

В деле о разводе известной украинской певицы Ани Лорак, которая недавно поразила своим выступлением в Киеве, и ее мужа-ресторатора Мурата Налчаджиоглу произошли внезапные изменения. После заседания суда 24 декабря, на котором присутствовали только юристы, из реестра исчезло заявление пары о разводе. Что это может означать, объяснил юрист в своем комментарии для OBOZREVATEL.

Юрист, который предпочел оставаться инкогнито, считает, что пара могла передумать и отозвать заявление о разводе, чтобы снова наладить отношения.

"Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не расстаются. Если бы они просто не пришли на заседание, то его должны перенести, а Лорак и Налчаджиоглу должны были предупредить об этом, процесс значительно затянулся", - отметил юрист.

Также он не исключает, что на предварительном заседании суда 24 декабря могли подписать мировое соглашение.

"Постановление о суде могло исчезнуть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую", - высказал мнение юрист.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 24 декабря состоялось первое заседание по делу о разводе певицы с ее мужем.

Однако ни Ани Лорак, ни Мурат Налчаджиоглу в суд не явились – их представляли юристы. Адвокаты обратились к судьям с прошением о закрытом процессе, после чего из зала вывели всех журналистов.

А также мы писали о том, что муж Ани Лорак растрогал внезапным душевным признанием.

Видео: РБК-Украина