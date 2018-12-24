ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Развод Ани Лорак: в Киеве состоялось первое заседание суда

STYLERПерсона    24.12.2018 - 14:35
Развод Ани Лорак: в Киеве состоялось первое заседание суда
Коллаж РБК-Украина

Юристы звездной пары обратились к судьям с ходатайством

Известная украинская певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в России и ее муж-ресторатор Мурат Налчаджиоглу начали рассмотрение дела о своем разводе. В понедельник, 24 декабря состоялось первое заседание суда, сообщает ТСН.

На первое слушание в суд не приехала ни Ани Лорак, ни ее муж Мурат Налчаджиоглу. В здание Шевченковского суда прибыли только адвокаты пары. Юристы обратились к судьям с ходатайством о том, чтобы разбирательство продолжалось в закрытом режиме. Судьи удовлетворили прошение адвокатов.

Кроме того, адвокаты наотрез отказались комментировать что-либо прессе, так как по соглашению со звездной парой, у них есть запрет на комментарии для общественности.

Из зала суда вывели журналистов, и само заседание продлилось не более 10 минут. О том, когда состоится следующее заседание – на данный момент неизвестно.

Сообщается, что Ани Лорак и Мурату предстоит разделить свое имущество в Украине и в России, а также решить вопрос с опекой над совместной дочерью, 7-летней Софией, которая на данный момент проживает с матерью в Москве и в 2018 году пошла там в первый класс. С отцом, который на данный момент находится в Киеве, девочка общается только по скайпу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ани Лорак решила развестись со своим мужем, так как узнала о его изменах. Недавно она появилась в российском шоу "Голос" без обручального кольца.

Также мы писали о том, что Ани Лорак намекнула на то, что у нее завязались новые романтические отношения с продюсером Олегом Бондарчуком.

Видео: РБК-Украина

"Свобода делать свое": Собчак официально прокомментировала развод Ани Лорак сделала однозначный намек на отношения с продюсером
Новости Украины разводАни ЛоракМурат Налчаджиоглу
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь