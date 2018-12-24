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Розлучення Ані Лорак: у Києві відбулося перше засідання суду

STYLERПерсона    24.12.2018 - 14:35
Розлучення Ані Лорак: у Києві відбулося перше засідання суду
Колаж РБК-Україна

Юристи зіркової пари звернулися до суддів з клопотанням

Відома українська співачка Ані Лорак, яка активно будує кар'єру в Росії та її чоловік-ресторатор Мурат Налчаджиоглу розпочали розгляд справи про своє розлучення. У понеділок, 24 грудня відбулося перше засідання суду, повідомляє ТСН.

На перше слухання у суд не приїхала ні Ані Лорак, ні її чоловік Мурат Налчаджиоглу. У будівлю Шевченківського суду прибули тільки адвокати пари. Юристи звернулися до суддів з клопотанням про те, щоб розгляд тривав в закритому режимі. Судді задовольнили прохання адвокатів.

Крім того, адвокати навідріз відмовилися коментувати що-небудь пресі, так як за угодою із зоряною парою, у них є заборона на коментарі для громадськості.

Із залу суду вивели журналістів, і саме засідання тривало не більше 10 хвилин. Про те, коли відбудеться наступне засідання – на даний момент невідомо.

Повідомляється, що Ані Лорак і Мурату належить розділити своє майно в Україні і в Росії, а також вирішити питання з опікою над спільною дочкою, 7-річною Софією, яка на даний момент проживає з матір'ю в Москві і в 2018 році пішла там в перший клас. З батьком, який на даний момент знаходиться в Києві, дівчинка спілкується тільки по скайпу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Ані Лорак вирішила розлучитися зі своїм чоловіком, так як дізналася про його зради. Нещодавно вона з'явилася у російському шоу "Голос" без обручки.

Також ми писали про те, що Ані Лорак натякнула на те, що у неї зав'язалися нові романтичні відносини з продюсером Олегом Бондарчуком.

Відео: РБК-Україна

"Свобода робити своє": Собчак офіційно прокоментувала розлучення Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером
Новини України разводАні ЛоракМурат Налчаджиоглу
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