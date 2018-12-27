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Розлучення Ані Лорак: у справі з'явився несподіваний поворот

STYLERПерсона    27.12.2018 - 09:37
Розлучення Ані Лорак: у справі з'явився несподіваний поворот
Колаж РБК-Україна

Юрист прокоментував ситуацію і висловив свою думку про подальший процес

У справі про розлучення відомої української співачки Ані Лорак, яка нещодавно вразила своїм виступом у Києві, та її чоловіка-ресторатора Мурата Налчаджіоглу відбулися раптові зміни. Після засідання суду 24 грудня, на якому були присутні тільки юристи, з реєстру зникла заява про розлучення пари. Що це може означати, пояснив юрист у своєму коментарі для OBOZREVATEL.

Юрист, який волів залишатися інкогніто, вважає, що пара могла передумати і відкликати заяву про розлучення, щоб знову налагодити відносини.

"Швидше за все, було так: Ані і Мурат прислали замість себе адвокатів, які повідомили суду, що вони не розлучаються. Якщо б вони просто не прийшли на засідання, то його повинні перенести, а Лорак і Налчаджіоглу повинні були попередити про це, процес значно затягнувся", - зазначив юрист.

Також він не виключає, що на попередньому засіданні суду 24 грудня могли підписати мирову угоду.

"Постанова про суд могла зникнути з реєстру, якщо вони забрали заяву або ж повідомили про те, що підписали мирову", - висловив думку юрист.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 24 грудня відбулося перше засідання у справі про розлучення співачки з її чоловіком.

Проте ні Ані Лорак, ні Мурат Налчаджиоглу в суд не з'явилися – їх представляли юристи. Адвокати звернулися до суддів з проханням про закритий процес, після чого із залу вивели всіх журналістів.

А також ми писали про те, що чоловік Ані Лорак зворушив раптовим душевним визнанням.

Відео: РБК-Україна

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