В Smile-Expo заявили, что стали жертвой нечестных конкурентов

Директор по выставочной деятельности компании Smile-Expo Анна Ластовка считает, что представители конкурентной выставки "Индустрия развлечений" заказали против ее фирмы кампанию черного пиара. Речь идет об обвинениях якобы в связях Smile-Expo с Россией, не имеющих под собой оснований.

"Это черный пиар, построенный исключительно на клевете. Кампания началась после того, как возрос спрос на наше событие Ukrainian Gaming Week. Мы были единственным тематическим событием в индустрии на протяжении более чем 7 лет. Мы собрали огромное количество иностранных и украинских участников, большое количество посетителей, масштабную конференцию. Наш успех не позволил спокойно спать недобросовестным конкурентам", - заявила Анна Ластовка.



По ее словам, устроители конкурирующей выставки решили, что достойно будет вести такую некрасивую игру.

"В своих статьях, заказывая против нас черный пиар, они врали, что я приезжаю в выставочный центр якобы на русских номерах, с русским мобильным телефоном. То есть люди опустились до откровенной клеветы. Очень просто обвинить человека в связях с Россией, придумать русские мобильные номера и написать бредовые истории, разместив их за деньги. Думаю, что организаторам и исполнителям этой черной пиар-кампании придется ответить в суде. Мы сейчас готовим соответствующие иски", - пояснила Ластовка.

Напомним, Smile-Expo - международная выставочная компания. В Украине работает с 2014 года, когда были выкуплены права на проведение мероприятий в Украине и на компанию у россиян.

Владелец компании - гражданин Украины, все сотрудники также украинцы. Находясь в Киеве, Smile-Expo устраивает выставки по всему миру, в том числе в странах Евросоюза. Основное направление - инновационные технологии: искусственный интеллект, аддитивные технологии (3D-печать), игорный бизнес, блокчейн, криптовалюты.