У Smile-Expo заявили, що стали жертвою нечесних конкурентів

Директор з виставкової діяльності компанії Smile-Expo Анна Ластовка вважає, що представники конкурентної виставки "Індустрія розваг" замовили проти її фірми кампанію чорного піару. Йдеться про звинувачення нібито у зв'язках Smile-Expo з Росією, які не мають під собою підстав.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Цензор.Нет".

"Це чорний піар, побудований виключно на наклепі. Кампанія почалася після того, як зріс попит на нашу подію Ukrainian Gaming Week. Ми були єдиною тематичною подією в індустрії протягом більш ніж 7 років. Ми зібрали величезну кількість іноземних та українських учасників, велику кількість відвідувачів, масштабну конференцію. Наш успіх не дозволив спокійно спати недобросовісним конкурентам", - заявила вона.

За її словами, організатори конкуруючої виставки вирішили, що гідно буде вести таку негарну гру.

"У своїх статтях, замовляючи проти нас чорний піар, вони брехали, що я приїжджаю у Виставковий центр нібито на російських номерах, з російським мобільним телефоном. Тобто люди опустилися до відвертого наклепу. Дуже просто звинуватити людину у зв'язках з Росією, придумати російські мобільні номери і написати бредові історії, розмістивши їх за гроші. Думаю, що організаторам і виконавцям цієї чорної піар-кампанії доведеться відповісти в суді. Ми зараз готуємо відповідні позови", - пояснила Ластовка.

Нагадаємо, Smile-Expo - міжнародна виставкова компанія. В Україні працює з 2014 року, коли були викуплені права на проведення заходів в Україні і на компанію у росіян.

Власник компанії-громадянин України, всі співробітники також Українці. Перебуваючи в Києві, Smile-Expo влаштовує виставки по всьому світу, в тому числі в країнах Євросоюзу. Основний напрямок - інноваційні технології: штучний інтелект, адитивні технології (3D-друк), гральний бізнес, блокчейн, криптовалюти.