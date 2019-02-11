Смотрится смешно и нелепо: Ани Лорак пристыдили за несуразный наряд

Особенно сконцентрировали внимание на странной обуви
Известная исполнительница Ани Лорак, которая располнела после недавнего развода с супругом Муратом Налчаджиоглу, опозорилась своим нелепым нарядом и была раскритикована фанами. Соответствующее фото звезда опубликовала в Instagram.
Украинская певица в очередной раз разочаровала своих поклонников новым фото, неудачный наряд снова вызвал бурю обсуждений, не оставив никого равнодушным.
Подписчики не оценили образ Ани Лорак, особенно сконцентрировав внимание на странной обуви, которая выглядела, по мнению пользователей, "смешно и нелепо":
"Транс в калошах";
"Киркоров в юбке";
"Только мне Майкла Джексона напоминает?";
"И снова костюм Чубаки";
Скриншот: (instagram.com/anilorak)
Напомним, что Ани Лорак в трусах и шубе опозорилась в России.
Недавно мы публиковали фото, на которых видно к каким манипуляциям со своим телом прибегла Каролина, дабы продлить свою молодость.
А также писали комментарии разных людей по поводу развода певицы. Юрист высказался по поводу того, как супруги урегулируют вопрос опеки над совместной дочерью Софией; брат певицы рассказал, как Каролина пыталась спасти брак; а экс-продюссер попросил перестать жалеть исполнительницу, поскольку в ее жизни теперь все хорошо.