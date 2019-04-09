"Спасибо" тем, кто разбавляет топливо: Комаров чуть не попал в авиакатастрофу

Дмитрий Комаров, известный украинский телеведущий, рассказал, как избежал серьезной авиакатастрофы. Об этом она написал на своей странице в Instagram.

Дмитрий Комаров, ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку", сообщил, что во время полета пережил вместе с коллегами неприятную ситуацию, которая едва не сорвала рекорд и не оборвала их жизни. Он объяснил, что во время трехдневного перелета через всю Украину им приходилось дозаправляться по пути. И на одной из заправок им залили некачественное топливо.

"Мы пережили в третий день очень неприятную ситуацию, которая ставила под угрозу и весь рекорд, и нас. "Спасибо" тем, кто разбавляет топливо на заправках. Самолет кушает обычный 95-й бензин, и по пути мы заправлялись, естественно, не имея возможности контролировать качество. И где-то попался сильно разбавленный ради наживы бензин", - написал Комаров.

Дмитрий Комаров с командой (instagram.com/komarovmir)

Он рассказал, что недалеко от Камянец-Подольского у них резко упало давление топлива и двигатель начал "чихать".

"За 40 минут до Каменец-Подольского у нас резко упало давление топлива. Мы включили резервную систему - электрический насос. Но его хватило ненадолго. Давление падало практически до нуля, двигатель "зачихал". Наш командир Игорь Табанюк дал команду: срочно пристегнуть помимо основного ремня всю систему, четырехточечную. И поручил искать площадку для аварийной посадки. Сам продолжил спасать ситуацию включением и выключением насоса. Все было на грани. Мы рассматривали проселочные дороги, пытаясь оценить их состояние. Садиться без двигателя в режиме планирования на рыхлый грунт - значит, самолет зароется колесом и перевернется, будет кувыркаться. Это был очень напряженный момент", - рассказал о поломке ведущий тревел-шоу.

Дмитрий Комаров (instagram.com/komarovmir)

Он добавил, что после приземления коллеги вытащили топливный фильтр и обнаружили, что он был полностью забит.

"200 человек, которые торжественно встречали нас в городе, даже не подозревали, что мы можем не долететь. Сбавили обороты и скорость до минимума, работали насосом, дотянули. Пока я час общался с людьми, коллеги вытащили топливный фильтр. Он был практически полностью забит. Хотя перед стартом рекорда 2.5 дня назад на самолет был установлен новый. Такое топливо. Слава Богу, все обошлось, мы промыли фильтр и завершили миссию. Спасибо пилотам Игорю Табанюку, Андрею Блинову и оператору Саше Дмитриеву. Отличная команда, горжусь", - поблагодарил Дмитрий Комаров.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Дмитрий Комаров в команде опытных пилотов совершит рекордный полет через всю Украину.

А также рассказывали о том, что Дмитрий Комаров чуть не погиб во время перестрелки в Бразилии.