На трансвестита похожа: Лорак взбесила фанов из-за Библии

Ани Лорак показала новое фото и процитировала притчу Соломона
Ани Лорак, которая ранее попала в религиозный скандал после своего выступления во Владикавказе, процитировала строки из притчи Соломона и вызвала критику в сети. На страничке в Instagram артистка опубликовала свое фото и подписала его фразой из Библии.
На снимке Лорак спускается по ступенькам лестницы в помещении. У нее серьезное и задумчивое выражение лица.
"Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут тверды", - подписала певица кадр, несколько переиграв поучения библейского израильского царя Соломона из 4 главы книги притч.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
В комментариях к сообщению артистки ее фаны восприняли использование цитаты из священного писания к посту как манерность.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Некоторые подписчики с иронией стали ей "подыгрывать", а кое-кто просто согласился с мудростью высказывания:
"Согласен, мудро сказано";
"Ты Америку не открыла! А такие вещи не надо писать!"
"Походу строчки из новой песни";
"Боже, богиня. Но глазки грустные";
"Вы прекрасны, но эти джинсы вам не идут, и это не стезя, а к сожалению ступеньки вниз";
"Стезя обмозгована, поступь тверда. Нам Лорак поет, нам поет Лобода! Тандем этот шагом победным идет, и их не смутят ни враги, ни развод!"
Скрин комментариев: instagram.com/anilorak
"Ноги удлиннила уже черезчур - фотошопом!"
"На трансвестита смахивает - Лорак!"
Скрин комментариев: instagram.com/anilorak
Как сообщалось ранее, Ани Лорак недавно взбесила фанатов своей наигранностью на очередном фото - на снимке она позирует в платье с внушительным декольте, демонстрируя свои формы.
Также мы писали о том, что Ани Лорак уличили в чрезмерном увлечении процедурами и показали пластические операции, к которым прибегла певица в попытке сохранить свою красоту и молодость.