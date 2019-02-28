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На трансвестита похожа: Лорак взбесила фанов из-за Библии

STYLERПерсоны    28.02.2019 - 09:55
На трансвестита похожа: Лорак взбесила фанов из-за Библии
Фото: коллаж РБК-Украина

Ани Лорак показала новое фото и процитировала притчу Соломона

Ани Лорак, которая ранее попала в религиозный скандал после своего выступления во Владикавказе, процитировала строки из притчи Соломона и вызвала критику в сети. На страничке в Instagram артистка опубликовала свое фото и подписала его фразой из Библии.

На снимке Лорак спускается по ступенькам лестницы в помещении. У нее серьезное и задумчивое выражение лица.

"Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут тверды", - подписала певица кадр, несколько переиграв поучения библейского израильского царя Соломона из 4 главы книги притч.

На трансвестита похожа: Лорак взбесила фанов из-за Библии

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

В комментариях к сообщению артистки ее фаны восприняли использование цитаты из священного писания к посту как манерность.

На трансвестита похожа: Лорак взбесила фанов из-за Библии

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Некоторые подписчики с иронией стали ей "подыгрывать", а кое-кто просто согласился с мудростью высказывания:

"Согласен, мудро сказано";

"Ты Америку не открыла! А такие вещи не надо писать!"

"Походу строчки из новой песни";

"Боже, богиня. Но глазки грустные";

"Вы прекрасны, но эти джинсы вам не идут, и это не стезя, а к сожалению ступеньки вниз";

"Стезя обмозгована, поступь тверда. Нам Лорак поет, нам поет Лобода! Тандем этот шагом победным идет, и их не смутят ни враги, ни развод!"

На трансвестита похожа: Лорак взбесила фанов из-за Библии

Скрин комментариев: instagram.com/anilorak

"Ноги удлиннила уже черезчур - фотошопом!" 

"На трансвестита смахивает - Лорак!"

На трансвестита похожа: Лорак взбесила фанов из-за Библии

Скрин комментариев: instagram.com/anilorak

Как сообщалось ранее, Ани Лорак недавно взбесила фанатов своей наигранностью на очередном фото - на снимке она позирует в платье с внушительным декольте, демонстрируя свои формы.

Также мы писали о том, что Ани Лорак уличили в чрезмерном увлечении процедурами  и показали пластические операции, к которым прибегла певица в попытке сохранить свою красоту и молодость.

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