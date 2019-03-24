Строит из себя бога: Ани Лорак раскритиковали за понты

Ани Лорак на гастролях по России передвигается в личном автобусе со всеми удобствами для комфортной жизни.

В автодоме певицы есть душ, небольшая кухня, мягкая кровать и WiFi. А вот технический персонал, танцоры и звукорежиссер ездят за артисткой на специальном двухэтажном автобусе. Помимо того, вместе с Ани Лорак колесят три фуры оборудования и декораций.

Ани Лорак в своем автодоме (фото: instagram.com/anilorak)

Также в одном из последних интервью Ани Лорак рассказала о своем райдере. В частности, певица требует от организаторов концертов чай, кофе, бутилированную воду, соки, фрукты, легкую закуску. А одним из главных блюд, наличие которого Каролина требует в райдере всегда, является морковь.

"Морковка обязательно. Потому что морковка - не только полезный овощ, но также помогает пищеварению, поднимает настроение, витамин А", - рассказала звезда.

А вот пользователи сети считают, что Каролина переборщила с условиями своего передвижения по РФ.

Я понимаю, когда так передвигаются мировые звезды (Мадонна, Робби Уильямс и т. д.). Звезды, которые за свои концерты зарабатывают миллионы долларов. Но когда Лобода, Лорак и прочие стараются быть похожими на суперстар... Выглядит, мягко говоря, смешно. В этом вся суть наших звезд - строить из себя богов, но быть на самом деле г*вном.

Отделяются от народа, сволочи.

Конечно, будет в долгах как в шелках!

А на поезде - слабо?

Богатая жизнь - она другая.

Думаю, такое удовольствие стоит огромных денег. Не лучше было бы сэкономить и потратить их не на бензин и понты, а на что-то полезное?

Ездит, как царевна. А шоу, как у лягушки.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак не смогла присутствовать на модном показе, в котором участвовала ее дочь София, из-за напряженного гастрольного графика. Девочка очень сильно обиделась на Каролину.

Напомним, Ани Лорак на одном из концертов перепела хит Уитни Хьюстон, но это не понравилось пользователям соцсетей - они раскритиковали исполнительницу за бездарность и пошлую попытку превзойти великую певицу.