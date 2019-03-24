Строит из себя бога: Ани Лорак раскритиковали за понты

Ани Лорак рассказала, на чем ездит на концерты, но нарвалась на критику
Ани Лорак на гастролях по России передвигается в личном автобусе со всеми удобствами для комфортной жизни.
В автодоме певицы есть душ, небольшая кухня, мягкая кровать и WiFi. А вот технический персонал, танцоры и звукорежиссер ездят за артисткой на специальном двухэтажном автобусе. Помимо того, вместе с Ани Лорак колесят три фуры оборудования и декораций.
Ани Лорак в своем автодоме (фото: instagram.com/anilorak)
Также в одном из последних интервью Ани Лорак рассказала о своем райдере. В частности, певица требует от организаторов концертов чай, кофе, бутилированную воду, соки, фрукты, легкую закуску. А одним из главных блюд, наличие которого Каролина требует в райдере всегда, является морковь.
"Морковка обязательно. Потому что морковка - не только полезный овощ, но также помогает пищеварению, поднимает настроение, витамин А", - рассказала звезда.
А вот пользователи сети считают, что Каролина переборщила с условиями своего передвижения по РФ.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак не смогла присутствовать на модном показе, в котором участвовала ее дочь София, из-за напряженного гастрольного графика. Девочка очень сильно обиделась на Каролину.
Напомним, Ани Лорак на одном из концертов перепела хит Уитни Хьюстон, но это не понравилось пользователям соцсетей - они раскритиковали исполнительницу за бездарность и пошлую попытку превзойти великую певицу.