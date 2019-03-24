Уявила себе богом: Ані Лорак розкритикували за понти

Ані Лорак розповіла, на чому їздить на концерти, але нарвалася на критику
Ані Лорак на гастролях по Росії пересувається в особистому автобусі з усіма зручностями для комфортного життя.
В автобудинку співачки є душ, невелика кухня, м'яке ліжко і WiFi. А от технічний персонал, танцюристи і звукорежисер їздять за артисткою на спеціальному двоповерховому автобусі. Крім того, разом з Ані Лорак колесять три фури обладнання та декорацій.
Ані Лорак у своєму автобудинку (фото: instagram.com/anilorak)
Також в одному з останніх інтерв'ю Ані Лорак розповіла про свій райдер. Зокрема, співачка вимагає від організаторів концертів чай, каву, бутильовану воду, соки, фрукти, легку закуску. А однією з головних страв, наявність якої Кароліна вимагає у райдері завжди, є морква.
"Морква обов'язково. Тому що морква - не тільки корисний овоч, але також допомагає травленню, піднімає настрій, вітамін А", - розповіла зірка.
А ось користувачі мережі вважають, що Кароліна переборщила з умовами свого пересування по РФ.
Раніше ми писали про те, що Ані Лорак не змогла бути присутньою на модному показі, в якому брала участь її дочка Софія, через напружений гастрольний графік. Дівчинка дуже образилася на Кароліну.
Нагадаємо, Ані Лорак на одному з концертів переспівала хіт Вітні Х'юстон, але це не сподобалося користувачам соцмереж - вони розкритикували виконавицю за бездарність і вульгарну спробу перевершити велику співачку.