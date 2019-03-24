Уявила себе богом: Ані Лорак розкритикували за понти

Ані Лорак на гастролях по Росії пересувається в особистому автобусі з усіма зручностями для комфортного життя.

В автобудинку співачки є душ, невелика кухня, м'яке ліжко і WiFi. А от технічний персонал, танцюристи і звукорежисер їздять за артисткою на спеціальному двоповерховому автобусі. Крім того, разом з Ані Лорак колесять три фури обладнання та декорацій.

Ані Лорак у своєму автобудинку (фото: instagram.com/anilorak)

Також в одному з останніх інтерв'ю Ані Лорак розповіла про свій райдер. Зокрема, співачка вимагає від організаторів концертів чай, каву, бутильовану воду, соки, фрукти, легку закуску. А однією з головних страв, наявність якої Кароліна вимагає у райдері завжди, є морква.

"Морква обов'язково. Тому що морква - не тільки корисний овоч, але також допомагає травленню, піднімає настрій, вітамін А", - розповіла зірка.

А ось користувачі мережі вважають, що Кароліна переборщила з умовами свого пересування по РФ.

Я розумію, коли так пересуваються світові зірки (Мадонна, Роббі Вільямс і т. д.). Зірки, які за свої концерти заробляють мільйони доларів. Але коли Лобода, Лорак та інші намагаються бути схожими на суперстар... Виглядає, м'яко кажучи, смішно. У цьому вся суть наших зірок - уявляти себе богом, але бути насправді г*вном.

Відокремлюються від народу, сволочі.

Звичайно, буде в боргах як у шовках!

А на поїзді - слабо?

Багате життя - воно інакше.

Думаю, таке задоволення коштує величезних грошей. Не краще було б заощадити і витратити їх не на бензин і понти, а на щось корисне?

Їздить, як царівна. А шоу, як у жаби.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак не змогла бути присутньою на модному показі, в якому брала участь її дочка Софія, через напружений гастрольний графік. Дівчинка дуже образилася на Кароліну.

Нагадаємо, Ані Лорак на одному з концертів переспівала хіт Вітні Х'юстон, але це не сподобалося користувачам соцмереж - вони розкритикували виконавицю за бездарність і вульгарну спробу перевершити велику співачку.