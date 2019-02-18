Свадьба Ани Лорак: всплыли редкие фото

Поклонники Ани Лорак до сих пор не верят, что она развелась с Муратом Налчаджиоглу

Ани Лорак, показавшая "беременный животик", в январе официально стала холостячкой - она развелась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Но многие поклонники артистки никак не могут смириться с этим фактом, ведь они считали эту пару идеальной.

Недавно в социальных сетях истинные поклонники украинской певицы, которая, правда, в последнее время выступает исключительно в России, решили поностальгировать и вспомнить яркие моменты со свадьбы своей любимицы с ресторатором.

В сети начали публиковать снимки с праздника, на которых Каролина и Мурат счастливы, улыбчивые и веселые. Процесс бракосочетания, подчеркнем, проходил в Киеве 15 августа 2009 года.

Свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу (фото: соцсети)

Интересно, что брак Лорак и Налчаджиоглу был обречен с самого начала. По крайней мере, об этом говорят специалисты. Так, по словам астропсихолога Вадима Зимина, 15 августа 2009-го - был "﻿не самый удачный день для регистрации брака". Уже тогда, говорит эксперт, многим его коллегам "было понятно, что отношения в паре будут напряженными, и их брак рухнет, оставив по себе вражду и ненависть".

Напомним, что на днях Ани Лорак "застукали" в объятиях полуголого незнакомца.

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