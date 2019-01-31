Тимошенко пообещала пополнить музей шоколада главным экспонатом (видео)

Лидер "Батькивщины" осталась под впечатлением от музея

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в Сумской области посетила Музей шоколада в городе Тростянец и рассказала новый политический анекдот, пообещав после президентских выборов привести сюда еще один экспонат. Соответствующее видео опубликовано в четверг, 31 января, на Facebook-странице политика.

Кандидат в президенты осмотрела всевозможную шоколадную продукцию и поделилась впечатлениями.

"Спрашивают, чем отличается шоколад от Петра Алексеевича? Говорят, шоколад один раз выбирают, и один раз расплачиваются. А с Петром Алексеевичем - один раз выбирают, и расплачиваются пять лет", - рассказала лидер "Батькивщины" анекдот.

Также она подчеркнула, что шоколад можно есть, но нельзя выбирать.

"Спасибо вам за гостеприимство. У вас прекрасный музей шоколада. После президентских выборов еще один экспонат передадим сюда", - пообещала Юлия Владимировна.

Видео: facebook.com/YuliaTymoshenko

В комментариях к посту пользователи сети и подписчики Тимошенко отмечают, что анекдот им пришелся по душе.

Как сообщалось ранее, недавно кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко 30 января увидели на центральном рынке в Чернигове. Как утверждают очевидцы, лидер "Батькивщины" много общалась с продавцами и посетителями, прошлась торговыми рядами, на которых продаются как промышленные товары, так и продукты питания.

Также мы писали о том, что на днях известный художник, прозаик и популярный драматург Лесь Подервянский выступил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" и под громкие аплодисменты рассказал о "северной лисичке с белым пушистым хвостиком, которая может появиться на наших просторах".

Добавим, что ранее мы писали о том, что украинцы прокомментировали заявление Петра Порошенко о том, что он идет на президентские выборы.