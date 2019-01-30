Юлия Тимошенко купила сало и вышиванки на рынке в Чернигове

Юлия Тимошенко

Тимошенко купила вышиванки себе, зятю и внучке

Кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко 30 января увидели на центральном рынке в Чернигове. Как утверждают очевидцы, лидер "Батькивщины" много общалась с продавцами и посетителями, прошлась торговыми рядами, на которых продаются как промышленные товары, так и продукты питания.

На рынке глава партии охотно выбирала свежее сало, а также приобрела у местных торговцев вышиванки.

Позже на своей странице в Facebook Юлия Тимошенко подтвердила, что была на черниговском рынке, купила вышиванки себе, зятю и внучке и даже выложила видео.

Чернигов. Центральный рынок. Сегодня была на рынке в Чернигове... В Украине рынки имеют более «утилитарное» значение. Это – реальный центр жизнедеятельности той или иной местности, и отголосок древней культуры. На рынок идут не только скупиться, но и узнать новости, провести какие-то свои локальные «дебаты», составить впечатление, проверить ту или иную версию событий, послушать слухов... Рынок в Украине – это такой себе фейсбук «вживую»... Не случайно советуют идти именно на базар, чтобы узнать, чем живет и чем дышит народ... Могу сказать, что народ живет преимущественно проблемами и невыясненными вопросами и тревогами Будет ли и дальше дорожать газ? Как заплатить долги по ипотеке? Где взять денег на лекарства? Почему такая маленькая пенсия? Люди, с одной стороны, видят новости по телевизору и слышат, что у нас «реформы и все прекрасно», а с другой стороны, они идут на базар, заходят в аптеки и почему-то никакого «покращення» не замечают... Таким образом, между телевизором и холодильником возникает непреодолимый антагонизм Каждый хочет справедливости, каждый хочет правды, каждый хочет нормального, комфортного достойной жизни. Люди понимают, что для этого надо что-то менять. Прежде всего, власть. Люди готовы к изменениям, готовы к выбору, готовы выбрать новый путь. И несмотря на все трудности и неурядицы, в людях живет надежда. Надежда и надежду, что нам под силу построить такую Украину, которой мы достойны. Это – самое главное. Попутно купила в Чернигове три замечательные вышитые рубашки. Себе, Еве и зятю. Также купила сала... Сало в Украине – не просто продукт, а средство национальной идентификации. Как сказал мне один человек: если сала купила – значит, то порядочный человек... Я этот тест прошла :) Опубликовано Юлией Тимошенко Среда, 30 января 2019 г.

Тимошенко на рынке в Чернигове

В своем посте она отметила, что в Украине рынки – "это реальный центр жизнедеятельности той или иной местности, отголоски древней культуры", это место, где можно не только скупиться, но и "узнать новости, провести какие-то свои локальные "дебаты", составить впечатление, проверить ту или иную версию событий".

"Рынок в Украине – это такой себе Фейсбук "вживую"... Не случайно советуют идти именно на базар, чтобы узнать, чем живет и чем дышит народ. Люди, с одной стороны, видят новости по телевизору и слышат, что у нас "реформы и все прекрасно", а с другой стороны, они идут на базар, заходят в аптеки и почему-то никакого "покращення" не замечают... Таким образом, между телевизором и холодильником возникает непреодолимый антагонизм", - написала Тимошенко.

По наблюдениям лидера "Батькивщины", сегодня каждый хочет справедливости, правды, нормального, комфортного и достойного жизни.

"Люди понимают, что для этого надо что-то менять. Прежде всего, власть. Люди готовы к изменениям, готовы к выбору, готовы избрать новый путь", - сказала она.

Также Юлия Тимошенко отметила, что несмотря на все трудности и неурядицы, в украинцах живет надежда.

"Надежда, что нам под силу построить такую Украину, которой мы достойны. Это – самое главное", - оптимистично отметила она.

Напомним, что 30 января Тимошенко вспомнила о Всеволоде Нестайко.