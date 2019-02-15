Убили меня: скандальная народная артистка угодила в больницу

Актриса переживает постоянный стресс из-за конфликтов с дочерьми

В Москве госпитализировали народную артистку РФ, звезду советского кино, Лидию Федосееву-Шукшину, известную своими скандальными браками и плохими отношениями с дочерьми, старшая из которых воспитывалась отдельно и увидела мать только в пятилетнем возрасте.

РосСМИ заподозрили неладное, когда Шукшина перестала появляться на публике и дома. Вскоре оказалось, что она находится на лечении в одной из московских больниц.

На ее самочувствии отразились проблемы, которые навалились на нее в последние месяцы и подорвали ее здоровье. Теперь актриса лечится от стресса.

"Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить, а то времени нет. Все, убили. Убили меня!" - заявила знаменитость.

У Федосеевой-Шукшиной давно проблемы в семье. Старшая дочь от первого брака, Анастасия, считает, что мать отказалась от нее ради карьеры.

А с дочерьми от второго брака с Василием Шукшиным у актрисы тоже все непросто. Мария Шукшина, известная актриса и телеведущая, не приняла нового, пятого мужа матери, скандального продюссера Бари Алибасова, с которым актриса заключила брак в ноябре 2018 года после 10 лет гражданских отношений.

Федосеева-Шукшина попала в больницу (Бари Алибасов и Лидия Федосеева шукшина, фото: росСМИ)

Младшая дочь, Ольга, обиделась на мать за то, что она переписала квартиру в центре Москвы на внучку Аню, старшую дочь Марии Шукшиной.

А на любимую внучку Аню, звезда советского кино подала в суд за то, что та якобы незаконно продала ее квартиру в центре Санкт-Петербурга.

Недавно мы сообщали, что пес так радовался хозяину, что сломал мужчине шею - он бросился на него с окна второго этажа.

К слову, в Киеве был госпитализирован игумен Афонского Ватопедского монастыря архимандрита Ефрем, прибывший на интронизацию Епифания.