Пес так радовался хозяину, что сломал мужчине шею: хаски сожалеет

Фото: коллаж РБК-Украина

Теперь пса уже держат не в квартире, а во дворе

В Китае произошел необычный инцидент, когда безграничная любовь собаки и радость от встречи с хозяином обернулась госпитализацией мужчины. Так, в городе Юнчжоу в провинции Хунань пес породы хаски в буквальном смысле слова бросился к нему с балкона второго этажа, в результате чего 67-летний пенсионер попал в больницу с перелом шейного отдела позвоночника, пишет Sina News.

Как рассказал местный хирург из Первой народной больницы доктор Тонг Цзе, хаски разбила заднюю часть шеи владельца - она упала прямо на голову мужчине.

Врач добавил, что никогда не видел такой травмы, вызванной попаданием собаки на человека.

Теперь Лю ждет операция. Сам же пес не пострадал.

Отмечается, что владелец не слишком обиделся на собаку из-за случившегося. Кстати, пес живет у него только несколько месяцев. Тем не менее, после случившегося хаски в доме больше не держат - теперь она во дворе на цепи.

Фото: news.sina.com.cn

Лю рассказал, что почувствовал во время удара, будто на него рухнула стена дома.

"Я упал на землю и не мог двигаться", - вспомнил он.

Как сообщалось ранее, в Киеве живодер, который избил беспризорного пса, предстанет перед судом. Ему грозит арест на срок до полугода или тюрьма до 3 лет.

Напомним, на Донбассе четвероногие напарники полицейских спасли десятки жизней. За год работы открывшегося в Мариуполе кинологического центра полиции Донецкой области было обнаружено более 20 кг взрывчатых веществ, 160 взрывных устройств, 10 тысяч патронов и более 30 единиц огнестрельного оружия.

Также мы писали о том, что несколько лет назад в Саратовской области РФ произошел курьезный и в то же время трагический случай - местный суд приговорил к 1 году и 3 месяцам тюрьмы мужчину, собака которого застрелила человека.