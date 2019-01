Были даже угрозы насилия: новые подробности вражды Маркл и Миддлтон

Западные СМИ объявили о начале "кампании доброты"

Британская пресса просит людей прекратить натравливать Меган Маркл и Кейт Миддлтон друг на друга, не оставлять расистские и сексистские комментарии, а также угрожать применением насилия. Об этом пишет таблоид Globalnews, ссылаясь на редакционную статью б ританской газеты The Times под названием "Жестокое обращение".

В статье говорится, что многие комментарии, сделанные в отношении Маркл и Миддлтон, "слишком порочны, чтобы публиковаться здесь", и говорится, что "даже были угрозы насилия".

Злоупотребления дошли до того, что королевские чиновники обращались за помощью к Instagram, чтобы отслеживать и удалять оскорбительные комментарии. Помощники проводили часы каждую неделю, модерируя комментарии на официальном аккаунте Instagram в Kensington Palace и удаляя расистские и сексистские материалы.

The Times пишет, что издание начало "кампанию доброты" в ответ на широко распространенное поведение, побуждая авторов подумать дважды, прежде чем публиковать оскорбительные комментарии.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл, 25 декабря 2018 года (фото: instagram.com)

А корреспондент Эмили Нэш сказала CNN, что рост злоупотреблений в отношении королевских невесток связан с сообщениями британских таблоидов, которые утверждают, что Маркл и Миддлтон враждуют.

"В средствах массовой информации есть широкое повествование о том, что они сталкиваются друг с другом, и, к сожалению, люди воспринимают это всерьез", - сказала корреспондент.

Журналистка считает, что часто комментаторы предъявляют сексисткие обвинения, которых бы не было, если бы Меган была мужчиной. К примеру, некоторые пишут: "она ходит смешно", или "ее каблуки слишком высокие", или "ее ноги слишком худые".

DEEP BREATH: We made a video about something that is getting us down and we’re hoping you can help make it better:

Please watch, share, get in touch, post your own message and say #hellotokindness #nospaceforhate @hellomag pic.twitter.com/jWU6L2NfbH