ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Были даже угрозы насилия: новые подробности вражды Маркл и Миддлтон

STYLERПерсона    30.01.2019 - 09:58
Были даже угрозы насилия: новые подробности вражды Маркл и Миддлтон
Коллаж РБК-Украина

Западные СМИ объявили о начале "кампании доброты"

Британская пресса просит людей прекратить натравливать Меган Маркл и Кейт Миддлтон друг на друга, не оставлять расистские и сексистские комментарии, а также угрожать применением насилия. Об этом пишет таблоид Globalnews, ссылаясь на редакционную статью британской газеты The Times под названием "Жестокое обращение".

В статье говорится, что многие комментарии, сделанные в отношении Маркл и Миддлтон, "слишком порочны, чтобы публиковаться здесь", и говорится, что "даже были угрозы насилия".

Злоупотребления дошли до того, что королевские чиновники обращались за помощью к Instagram, чтобы отслеживать и удалять оскорбительные комментарии. Помощники проводили часы каждую неделю, модерируя комментарии на официальном аккаунте Instagram в Kensington Palace и удаляя расистские и сексистские материалы.

The Times пишет, что издание начало "кампанию доброты" в ответ на широко распространенное поведение, побуждая авторов подумать дважды, прежде чем публиковать оскорбительные комментарии.

Были даже угрозы насилия: новые подробности вражды Маркл и Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меган Маркл, 25 декабря 2018 года (фото: instagram.com)

А корреспондент Эмили Нэш сказала CNN, что рост злоупотреблений в отношении королевских невесток связан с сообщениями британских таблоидов, которые утверждают, что Маркл и Миддлтон враждуют.

"В средствах массовой информации есть широкое повествование о том, что они сталкиваются друг с другом, и, к сожалению, люди воспринимают это всерьез", - сказала корреспондент.

Журналистка считает, что часто комментаторы предъявляют сексисткие обвинения, которых бы не было, если бы Меган была мужчиной. К примеру, некоторые пишут: "она ходит смешно", или "ее каблуки слишком высокие", или "ее ноги слишком худые".

Видео: twitter.com/emynash

К слову, ранее мы писали, что герцогов Сассекских могут разлучить в день святого Валентина, поскольку, согласно графику, принц Гарри 14 февраля должен быть на военных учениях, которые проходят в Норвегии.

Мы также писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри планируют покинуть Кенсингтонский дворец уже в ближайшее время, ведь ремонт в их новом коттедже Фрогомор-хауз почти закончен.

Все против: неожиданные подробности о родах Меган Маркл Какая судьба ждет ребенка Меган Маркл: удивительный прогноз
Новости Украины Меган Маркл
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь