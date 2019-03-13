Выбрала президента: Повалий внезапно запереживала за Украину

Таисия Повалий хочет пойти на выборы президента Украины

Таисия Повалий намерена голосовать на выборах президента Украины. Более того, она уже выбрала для себя самого лучшего кандидата. По словам певицы, которая живет и работает в РФ, ее очень волнует судьба украинского народа, поэтому поставить галочку в бюллетене - ее святой долг.

Кроме того, в интервью одному российскому изданию, экс-"регионалка" вспомнила, что у нее козацкие корни - якобы ее дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого.

"Для меня крайне важно, по какой дороге Украина будет идти в ближайшие пять лет", - сказала она и добавила, что среди всех кандидатов в президенты "есть достойные люди".

Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

"Мы с мужем долго спорили, сомневались, кому отдать голоса, кто достоин руководить Украиной. Просто очень хотим, чтобы в нашей стране люди жили благополучно, в достатке, тепле, чтобы могли с уверенностью смотреть в завтра, работать, воспитывать детей. И, конечно, чтобы все жили в мире", - добавила бывшая соратница президента-беглеца Виктора Януковича.

Артистка выбрала того кандидата, который, по ее словам, "сможет что-то сделать для развития нашей богатейшей культуры".

Ранее известный продюсер резко высказался о гастролях украинских артистов в РФ.