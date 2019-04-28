Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Пасхой. Об этом сообщает пресс-служба депутата Верховной Рады.

"Искренне поздравляю всех Вас с самым большим и самым светлым нашим праздником – Пасхой! Перед праздником все дни Страстной недели, согласно христианской традиции, называются Великими. Я же мечтаю о том, чтобы в Украину наконец пришла Великая эпоха и Великие времена. Времена настоящего обновления и побед. За последние годы мы уже были и удивлены, и возмущены, и напуганы, и горды. Теперь настало время быть счастливыми на своей собственной свободной Земле", - сказала Юлия Тимошенко.

Лидер партии "Батьківщина" добавила, что в жизни украинцев сейчас слишком много политики, что приносит разногласия в семьи. Она посоветовала помириться и объединиться.

"Потому что мы достойны этого, мы заслуживаем этого. Я обращаюсь в эти дни молитвой к Господу Богу нашему, чтобы он дал нам сил, дал мудрости и мужества жить достойно, независимо и счастливо. Я хочу, чтобы Украина стала успешной, я мечтаю, чтобы мы вспомнили, что человек приходит в этот мир нести любовь, уважение и добро ближнему своему.Для успеха нам как никогда сейчас нужно единство. Слишком много политики было в нашей жизни в последнее время. Она нас сталкивала в дискуссиях и разводила по разные стороны, она сеяла нетерпимость и гнев. Она раскалывала страну и ругала семьи. Надо наконец отдохнуть от этого, надо вернуться к себе в мире и радости. Только тогда, когда мы поймем, что должны быть едины – нас никому не одолеть, нам все под силу. Едины – мы непобедимы и недосягаемы! Я уверена, что мы сохраним единство и достойно преодолеем все вызовы, которые стоят сегодня перед нами, перед страной", - отметила политик.

Она также пожелала украинцам всех благ и отметила, что весна предвещает счастливые времена для Украины.

"Я желаю вам счастья, здоровья, мира и радости. Я хочу, чтобы все эти дни собрались в широком семейном кругу, сказали хорошие, добрые, теплые слова друг другу. Поддержали своих ближних. Весна приходит на Украинскую землю. Она предвещает новые и счастливые времена для Украины! Так и будет! Со светлым Праздником! Христос Воскрес!" - подытожила Юлия Тимошенко.

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