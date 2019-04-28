Юлія Тимошенко привітала українців з Великоднем. Про це повідомляє прес-служба депутата Верховної Ради.

"Щиро вітаю всіх Вас з найбільшим та найсвітлішим нашим святом – Великоднем! Перед святом всі дні Страсного тижня, відповідно до християнської традиції, називаються Великими. Я ж мрію про те, щоб в Україну також нарешті прийшла Велика доба і Великі часи. Часи справжнього оновлення та перемог. За останні роки ми вже були і здивовані, і обурені, і налякані, і горді. Тепер настав час бути щасливими на своїй власній вільній Землі", - сказала Юлія Тимошенко.

Лідер партії "Батьківщина" додала, що в житті українців зараз занадто багато політики, що приносить розбрат у сім'ї. Вона порадила помиритися і об'єднатися.

"Бо ми варті того, ми заслуговуємо на це. Я звертаюся в ці дні молитвою до Господа Бога нашого, щоб він дав нам сил, дав мудрості й мужності жити гідно, незалежно і щасливо. Я хочу, щоб Україна стала успішною, я мрію, щоб ми згадали, що людина приходить у цей світ нести любов, повагу та добро ближньому своєму. Для успіху нам як ніколи нині потрібна єдність. Надто багато політики було в нашому житті останнім часом. Вона нас зіштовхувала в дискусіях і розводила по різні боки, вона сіяла нетерпимість та гнів. Вона розколювала країну і сварила родини. Треба нарешті відпочити від цього, треба повернутися до себе в мирі і радості. Тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що маємо бути єдині – нас нікому не здолати, нам все під силу. Єдині – ми непереможні і недосяжні! Я впевнена, що ми збережемо єдність і гідно здолаємо всі виклики, які стоять сьогодні перед нами, перед країною", - підкреслила політик.

Вона також побажала українцям всіх благ і зазначила, що весна віщує щасливі часи для України.

"Я бажаю вам щастя, здоров’я, миру та радості. Я хочу, щоб всі цими днями зібралися у широкому родинному колі, сказали хороші, добрі, теплі слова одне одному. Підтримали ближніх своїх. Весна приходить на Українську землю. Вона віщує нові й щасливі часи для України! Так і буде! Зі світлим Святом! Христос Воскрес!" - підсумувала Юлія Тимошенко.

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