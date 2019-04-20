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Закос под MARUV? Образ Лободы вызвал споры в сети

STYLERПерсоны    20.04.2019 - 12:37
Закос под MARUV? Образ Лободы вызвал споры в сети
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода скопировала образ у популярной исполнительницы MARUV

Светлана Лобода опубликовала в социальной сети Instagram фото и нарвалась на критику пользователей. На этот раз подписчики посчитали, что исполнительница пытается скопировать образ MARUV.

Перед выпуском очередного хита под названием "Пуля-дура", чтобы заинтриговать фанов, Лобода запустила в ленту фото с бэкстейджа, где она позирует в весьма откровенном наряде.

 

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Однако ни песня, ни образ артистки не вызвали однозначной реакции у пользователей сети. Подписчики отметили, что Лобода сплагиатила не только саму композицию, но и образ:

  • Набор слов и танец, имитирующий стриптиз.
  • Мода на такое боди? У Марув похожее.
  • Клип - плагиат. Жалкая пародия на The Chemical Brothers.
  • Диана Арбенина стайл?
  • Не фонтан.
  • Ни о чем.
  • Посредственно.
  • Закос под Марув?

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода заплатила за свой главный хит - "Твои глаза" смешную сумму. Композитор-самоучка продал свое творение исполнительнице за очень скромные деньги.

А также о том, что недавно Светлану Лободу раскритиковали за надменное поведение на одном из последних концертов.

Напомним, что Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой и признался, что благодаря ей особенно приятно бывать в Москве.

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