Закос під MARUV? Образ Лободи викликав суперечки в мережі

Лобода скопіювала образ у популярної виконавиці MARUV
Світлана Лобода опублікувала в соціальній мережі Instagram фото і нарвалася на критику користувачів. На цей раз підписники підмітили, що виконавиця намагається скопіювати образ MARUV.
Перед випуском чергового хіта під назвою "Куля-дура", щоб заінтригувати фанів, Лобода запустила в стрічку фото з бекстейджа, де вона позує в дуже відвертому вбранні:
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Проте ні пісня, ні образ артистки не викликали однозначну реакцію у користувачів мережі. Підписники відзначили, що Лобода зплагіатила не тільки саму композицію, але й образ:
Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода заплатила за свій головний хіт - "Твої очі" смішну суму. Композитор-самоук продав своє творіння виконавиці за дуже скромні гроші.
А також про те, що нещодавно Світлану Лободу розкритикували за гордовиту поведінку на одному з останніх концертів.
Нагадаємо, що Тілль Ліндеманн прокоментував роман зі Світланою Лободою і зізнався, що завдяки їй особливо приємно бувати в Москві.