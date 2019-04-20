Закос під MARUV? Образ Лободи викликав суперечки в мережі

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода скопіювала образ у популярної виконавиці MARUV

Світлана Лобода опублікувала в соціальній мережі Instagram фото і нарвалася на критику користувачів. На цей раз підписники підмітили, що виконавиця намагається скопіювати образ MARUV.

Перед випуском чергового хіта під назвою "Куля-дура", щоб заінтригувати фанів, Лобода запустила в стрічку фото з бекстейджа, де вона позує в дуже відвертому вбранні:

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Проте ні пісня, ні образ артистки не викликали однозначну реакцію у користувачів мережі. Підписники відзначили, що Лобода зплагіатила не тільки саму композицію, але й образ:

Набір слів і танець, що імітує стриптиз.

Мода на таке боді? У Марув схоже.

Кліп - плагіат. Жалюгідна пародія на The Chemical Brothers.

Діана Арбеніна стайл?

Не фонтан.

Ні про що.

Посередньо.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода заплатила за свій головний хіт - "Твої очі" смішну суму. Композитор-самоук продав своє творіння виконавиці за дуже скромні гроші.

А також про те, що нещодавно Світлану Лободу розкритикували за гордовиту поведінку на одному з останніх концертів.

Нагадаємо, що Тілль Ліндеманн прокоментував роман зі Світланою Лободою і зізнався, що завдяки їй особливо приємно бувати в Москві.