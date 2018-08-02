Альф вернется на Землю: в США готовят перезапуск культового сериала

Кадр из видео (ALF | The Best Moments)

Комедийный сериал снова появится на экранах телевизоров

Популярный сериал 1990-х годов "Альф" вернется на экраны. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Перезапуском ситкома займется Warner Bros. Television. Отмечается, что проект пока что на ранней стадии и в поисках сценариста.

В оригинальном сериале, который вышел на экраны в 1986 году, главный герой - пришелец Альф - попал на Землю с планеты Мелмак. Он жил в обычной американской семье в Лос-Анджелесе. Производством ситкома занималась телекомпания Alien Productions. В США сериал продлился четыре сезона в период с 1986 по 1990 год. Примечательно, что "Альф" был показан в 80 странах мира и полюбился миллионами зрителей, в Украине в том числе.

Видео: ALF The Best Moments (YouTube/SebWeo)

Одна из идей, которая, как сообщается, обсуждалась для перезагрузки, будет включать Альфа, выходящего из Зоны 51, где он был захвачен в плен в последнем моменте финальной серии. Инопланетянин узнает, насколько изменился мир с тех пор.

Warner Bros. TV от каких-либо комментариев пока что отказались.

Напомним, 10 июня 2016 года актер-карлик Мичу Месарош, который сыграл Альфа в одноименном сериале, был найден без сознания на полу в его ванной комнате и был доставлен в больницу Лос-Анджелеса, где он находился в коме. Актер умер в возрасте 76 лет.

Куклой, изображающей Альфа, во время съемок управлял сам создатель сериала Пол Фаско, он же и озвучивал инопланетянина. В сериях, где Альф виден в полный рост, его роль исполнял Месарош.

К слову, в Украине готовится перезапуск ситкома "Леся+Рома". Уже этой осенью зрителей ждет обновленный проект под названием "Марк+Наталка".

Рекомендуем к просмотру:

Видео: STYLER представляет подборку видео, в которых братья наши меньшие пытаются освоить искусство вождения