Альф повернеться на Землю: у США готують перезавантаження культового серіалу

Кадр з відео (ALF | The Best Moments)

Комедійний серіал знову з'явиться на екранах телевізорів

Популярний серіал 1990-х років "Альф" повернеться на екрани. Про це повідомляє Variety з посиланням на власні джерела.

Перезвантаженням ситкому займеться Warner Bros. Television. Зазначається, що проект поки що на ранній стадії і в пошуках сценариста.

В оригінальному серіалі, який вийшов на екрани в 1986 році, головний герой - прибулець Альф - потрапив на Землю з планети Мелмак. Він жив у звичайній американській родині у Лос-Анджелесі. Виробництвом серіалу займалася телекомпанія Alien Productions. У США серіал тривав чотири сезони в період з 1986 по 1990 рік. Примітно, що "Альф" був показаний у 80 країнах світу і полюбився мільйонам глядачів, в Україні в тому числі.

Відео: ALF The Best Moments (YouTube/SebWeo)

Одна з ідей, яка, як повідомляється, обговорювалася для перезавантаження, буде включати Альфа, який виходить із Зони 51, де він був захоплений в полон в останньому моменті фінальної серії. Інопланетянин довідається, наскільки змінився світ з тих пір.

Warner Bros. TV від будь-яких коментарів поки що відмовилися.

Нагадаємо, 10 червня 2016 року актор-карлик Мічу Месарош, який зіграв Альфа в однойменному серіалі, був знайдений без свідомості на підлозі в його ванній кімнаті і був доставлений в лікарню Лос-Анджелеса, де він перебував у комі. Актор помер у віці 76 років.

Лялькою, що зображає Альфа, під час зйомок керував сам творець серіалу Пол Фаско, він же й озвучував інопланетянина. У серіях, де Альфа видно в повний зріст, його роль виконував Месарош.

До речі, в Україні готується перезавантаження ситкому "Леся+Рома". Вже цієї осені на глядачів чекає оновлений проект під назвою "Марк+Наталка".

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