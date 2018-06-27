Перезапуск ситкома "Леся + Рома": стали известны имена новых героев

Авторы ситкома "Марк + Наталка" рассказали, кому достались главные роли

Канал ICTV продолжает работу над перезапуском легендарного ситкома "Леся + Рома". Уже этой осенью зрителей ждет обновленный проект под названием "Марк + Наталка".

Так, главные роли в ситкоме получили Марк Дробот и Наталья Кобизька.

"Мы с командой решили назвать героев римейка "Леся + Рома" именами самих актеров - Марком и Наталкой. Ведь это новый сериал о новой влюбленной паре, с новыми лицами, новыми характерами. "Марк + Наталка" - история о каждом из нас, о жизни украинской семьи, о смешных семейных ситуациях. Герои ссорятся из-за бытовых неурядиц или надоедливых родственников, однако они все равно любят друг друга", - говорит руководитель отдела развития контента ICTV Анастасия Штейнгауз.

Кадр из ситкома "Леся + Рома"

Отмечается, что новые герои ситкома не похожи на типичных персонажей многочисленных телесериалов, они являются нашими современниками, которые просто оказались по ту сторону экрана, но остались такими же обычными и понятными каждому украинцу.

"Это сериал на котором мы все выросли. И для меня большой успех попасть сюда. Хочу сказать, что больше всего я волновался, что я не смогу найти общий язык с Наташей, однако после первого эпизода был приятно удивлен. С Наташей очень легко работать мы быстро нашли общий язык. Не хотел бы, чтобы нас сравнивали с ситкомом "Леся + Рома", ведь мы совсем не похожи на них мы другие, и вы это скоро увидите", - комментирует Марк Дробот.

Персонажи Марк и Наталка живут вместе, любят друг друга и стараются разобраться с проблемами, которые возникают едва не на каждом шагу. Ситком построен по принципу подсматривания: зритель видит реальных героев Марка и Наталку, и следит за тем, как эти двое влюбленных изобретают свой рецепт семейной идиллии.

"Леся + Рома" - это культовый сериал, о семейных ценностях и юморе. Его смотрели мои родители, я и мои друзья, смеялись с шуток и хотели частично быть похожими на героев. Когда я узнала о кастинге, то сразу поняла, что хочу попробовать себя в роли Леси, ведь тогда еще не знала, что стану Наталкой и буду играть практически себя. Проходить кастинг было нелегко, я постоянно играла с разными партнерами, было трудно подстраиваться, однако мне удалось. Персонаж Наталки мне очень близок, она такая же как и я открыта, по-женски наивная, любит животных и искренняя", - комментирует актриса Наталья Кобизька.

Кадр из ситкома "Леся + Рома"

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