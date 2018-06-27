Перезапуск сіткому "Леся + Рома": стали відомі імена нових героїв

Автори серіалу "Марк + Наталка" розповіли, кому дісталися головні ролі

Канал ICTV продовжує роботу над перезапуском легендарного сіткому "Леся + Рома". Вже цієї осені на глядачів чекає оновлений проект під назвою "Марк + Наталка".

Так, головні ролі в сіткомі отримали Марк Дробот і Наталія Кобизька.

"Ми з командою вирішили назвати героїв рімейку «Леся+Рома» іменами самих акторів - Марком і Наталкою. Адже це новий серіал про нову закохану пару, з новими обличчями, новими характерами. "Марк+Наталка" - історія про кожного з нас, про життя української родини, про смішні сімейні ситуації. Герої свариться через побутові негаразди чи набридливих родичів, проте вони все одно люблять один одного", - говорить керівник відділу розвитку контенту ICTV Анастасія Штейнгауз.

Кадр з сіткому "Леся + Рома"

Наголошується, що нові герої сіткому не схожі на типових персонажів численних телесеріалів, вони є нашими сучасниками, які просто опинилися по той бік екрану, але залишилися такими ж звичайними і зрозумілими кожному українцю.

"Це серіал на якому ми всі виросли. І для мене великий успіх потрапити сюди. Хочу сказати, що більш за все я хвилювався, що я не зможу знайти спільної мови з Наталкою, проте після першого епізоду був приємно здивований. З Наталкою дуже легко працювати ми швидко знайшли спільну мову. Не хотів би щоб нас порівнювали з сіткомом "Леся+Рома", адже ми зовсім не схожі на них ми інші і ви це скоро побачите", - коментує Марк Дробот.

Персонажі Марк і Наталка живуть разом, кохають одне одного й намагаються розібратися з проблемами, що виникають ледь не на кожному кроці. Сітком побудовано за принципом підглядування: глядач бачить реальних героїв Марка і Наталку, і слідкує за тим, як ці двоє закоханих винаходять свій рецепт сімейної ідилії.

"Леся + Рома" - це культовий серіал, про сімейний цінності та гумор. Його дивились мої батьки, я та мої друзі, сміялись із жартів та хотіли частково бути схожими на героїв. Коли я дізналась про кастинг, то відразу зрозуміла, що хочу спробувати себе у ролі Лесі, адже тоді ще не знала, що стану Наталкою і буду грати практично себе. Проходити кастинг було нелегко, я постійно грала з різними партнерами, було важко підлаштовуватися, проте мені вдалось. Персонаж Наталки мені дуже близький, вона така ж як і я відкрита, по-жіночому наївна, любить тварин та щира", - коментує актриса Наталя Кобизька.

Кадр з ситкому "Леся + Рома"

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