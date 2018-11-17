"Команда растерялась": Шевченко назвал причины разгромного фиаско украинской сборной

Видео: (youtube.com/Dynamo.kiev.ua)

Поражение украинской сборной в гостевом матче Лиги наций стало крупнейшим провалом при нынешнем наставнике Андрее Шевченко. После окончания матча на 19-тысячном стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве наставник украинской сборной, которая досрочно гарантировала себе первое место в группе, прокомментировал поражение от соперника. Видео с конференции опубликовано в YouTube-канале Dynamo.kiev.ua.

"В первом тайме команда растерялась, допустила несколько ошибок. Мы спешили, играли в несвойственный нам футбол — за счет длинных передач. Быстро пропущенный мяч тоже повлиял на нашу игру. И первый, и второй голы. Ребятам было тяжело. После перерыва команда преобразилась, стала играть в другой футбол. Я не говорю о счете, он мог быть другим", — считает Шевченко.

Тренер украинской сборной также рассказал, что перед поединком команда потеряла Яремчука. Также был травмирован Кривцов.

"Еще перед поединком мы потеряли Яремчука, у которого возникли проблемы со спиной. Дали шанс дебютировать молодому форварду Борячуку. Он получил определенный опыт. Потом на эту позицию вышел Коваленко. Также мы выпустили Шапаренко. Он освежил игру, были интересные моменты. К сожалению, получил травму Кривцов. От того, насколько она окажется серьезной, будет зависеть, вызовем ли мы в сборную еще кого-то перед товарищеским поединком с Турцией (20 ноября в Анталье — ред.)", — говорит он.

Шевченко также рассказал о новой схеме игры и как она повлияла на счет матча.

"Наша новая игровая схема? Мы решили усилить фланги. В конструкции игры изменений не было. Да, в центре поля было на одного футболиста меньше, но схема не повлияла на наше поражение. Мы ошибались и играли длинными передачами. После перерыва стали действовать лучше, и команда понравилась больше", — сказал Шевченко.

Андрей Шевченко на пресс-конференции после матча Словакия - Украина / Кард из видео YouTube-канала Dynamo.kiev.ua

Тренер команды также отметил, что сознательно шел на риски, однако они обернулись провалом.

"Перед игрой ряд футболистов получили травмы. Мы сознательно шли на риски. Оправдались ли они? Некоторыми моментами во втором тайме я остался доволен. Есть возможность анализировать. Играли против хорошей и мотивированной команды. Они давно играют вместе, многие футболисты выступают в лучших клубах мира. Мы проанализируем неудачу и будем двигаться вперед", — заявил Андрей Шевченко.

Напомним, что ранее в сети остро раскритиковали поражение украинской сборной.

Также сообщалось, что Роналду позвал свою девушку под венец.

Видео: (video.rbc.ua)