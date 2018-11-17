"Команда розгубилася": Шевченко назвав причини розгромного фіаско української збірної

Відео: (youtube.com/Dynamo.kiev.ua)

Поразка української збірної у гостьовому матчі Ліги націй стала найбільшим провалом під керівництвом нинішнього наставника Андрія Шевченка. Після закінчення матчу на 19-тисячному стадіоні імені Антона Малатинського в Трнаві наставник української збірної, яка достроково гарантувала собі перше місце в групі, прокоментував поразку від суперника. Відео з конференції опубліковано в YouTube-каналі Dynamo.kiev.ua.

"У першому таймі команда розгубилася, допустила декілька помилок. Ми поспішали, грали у властивий нам футбол — за рахунок довгих передач. Швидко пропущений м'яч теж вплинув на нашу гру. І перший, і другий голи. Хлопцям було важко. Після перерви команда змінилася, стала грати в інший футбол. Я не кажу про рахунку, він міг бути іншим", — вважає Шевченко.

Тренер української збірної також розповів, що перед поєдинком команда втратила Яремчука. Також був травмований Кривцов.

"Ще перед поєдинком ми втратили Яремчука, у якого виникли проблеми зі спиною. Дали шанс дебютувати молодому форварду Борячуку. Він отримав певний досвід. Потім на цю позицію вийшов Коваленко. Також ми випустили Шапаренко. Він освіжив гру, були цікаві моменти. На жаль, отримав травму Кривцов. Від того, наскільки вона виявиться серйозною, буде залежати, чи викличемо ми в збірну ще когось перед товариським поєдинком з Туреччиною (20 листопада в Антальї — ред.)", — говорить він.

Шевченко також розповів про нову схему гри і як вона вплинула на рахунок матчу.

"Наша нова ігрова схема? Ми вирішили посилити фланги. У конструкції гри змін не було. Так, в центрі поля було на одного футболіста менше, але схема не вплинула на нашу поразку. Ми помилялися і грали довгими передачами. Після перерви стали діяти краще, і команда сподобалася більше", — сказав Шевченко.

Андрій Шевченко на прес-конференції після матчу Словаччина - Україна / Кард відео з YouTube-каналу Dynamo.kiev.ua

Тренер команди також зазначив, що свідомо йшов на ризики, однак вони обернулися провалом.

"Перед грою ряд футболістів отримали травми. Ми свідомо йшли на ризики. Чи виправдалися вони? Деякими моментами у другому таймі я залишився задоволений. Є можливість аналізувати. Грали проти хорошої і мотивованої команди. Вони давно грають разом, багато футболістів виступають у кращих клубах світу. Ми проаналізуємо невдачу і будемо рухатися вперед", — заявив Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що раніше в мережі гостро розкритикували поразку української збірної.

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Відео: (video.rbc.ua)