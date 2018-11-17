"Смотреть было стыдно": реакция соцсетей на разгромное поражение сборной Украины

Фото: Словакия - Украина (facebook.com/sfzofficial)

Фанаты практически единогласно посчитали позорной крайнюю игру украинской сборной

В пятницу, 16 ноября сборная Украины по футболу разгромно уступила Словакии в 5 туре групповой стадии Лиги наций. Футбольные фанаты были явно шокированы ходом и результатами игры, о чем эмоционально рассказали в социальной сети Twitter. Многие отметили, что никак не ожидали такой провальной игры от подопечных легендарного футболиста Андрея Шевченко.

Одним из первых, кто написал гневный пост в своем Twitter оказался известный укрианский футбольный функционер и комментатор Виктор Вацко.

"Эксперимент провалился. Но это отнюдь не значит, что больше экспериментировать не нужно", — тонко подметил спортивный журналист.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/ViktorVatsko

В комментариях в более грубой форме поддержали слова Вацко.

"А я напишу как есть. В этой группе слабаков сборная Украины в таком составе так не имеет права играть! Будущего не увидел. Смотреть было стыдно. Хотя бы для болельщиков, которые были на стадионе не надо было так позориться", "Из-за плохой игры не смотрел игры сборной, еще со времен Фоменко. Решил посмотреть на изменения без него. Включил и через 20 мин выключил. Это боль...", — пишут под публикацией.

Скриншоты комментариев поста аккаунта twitter.com/ViktorVatsko

Болельщики явно не ожидали такого позора от подопечных Андрея Шевченко, которые уже перед этой встречей гарантировали себе первую строчку и, как следствие, выход в элиту европейского футбола. В сети также продолжают выражать негодование по поводу поражения украинской сборной со счетом 4:1

"Атака во втором тайме показала, что, если бы не отвратительная неопытная оборона и дырявый Бойко, то сборная все так же очень хороша", — пишет Serhii Malysh в своем Twitter.

‏Скриншот поста аккаунта twitter.com/SergioMalysh

"Невероятно шикарный позор!" — комментирует Александр.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/AlexComment

"Позорище", – лаконично прокомментировал пользователь под ником "Сладкий бубалех" в Twitter.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/dj_durshlag

Напомним, что ранее мы показывали видео голов и обзор матча.

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Видео: (video.rbc.ua)