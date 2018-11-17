"Дивитися було соромно": реакція соцмереж на розгромну поразку збірної України

Фото: Словаччина - Україна (facebook.com/sfzofficial)

Фанати практично одноголосно порахували ганебною крайню гру української збірної

У п'ятницю, 16 листопада збірна України з футболу розгромно поступилася Словаччині в 5 турі групової стадії Ліги націй. Футбольні фанати були шоковані ходом і результатами гри, про що емоційно розповіли в соціальній мережі Twitter. Багато відзначили, що ніяк не очікували такої провальної гри від підопічних легендарного футболіста Андрія Шевченко.

Одним з перших, хто написав гнівний пост у своєму Twitter опинився відомий укрианский футбольний функціонер і коментатор Віктор Вацко.

"Експеримент провалився. Але це аж ніяк не означає, що більше експериментувати не потрібно", — тонко підмітив спортивний журналіст.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/ViktorVatsko

В коментарях в більш грубій формі підтримали слова Вацко.

"А я напишу як є. У цій групі слабаків збірна України у такому складі так не має права грати! Майбутнього не побачив. Дивитися було соромно. Хоча б для вболівальників, які були на стадіоні не треба було так ганьбитися", "Через погану гру не дивився матчі збірної, ще з часів Фоменко. Вирішив подивитися на зміни без нього. Включив і через 20 хв вимкнув. Це біль...", — пишуть під публікацією.

Скріншоти коментарів поста облікового запису twitter.com/ViktorVatsko

Вболівальники явно не очікували такої ганьби від підопічних Андрія Шевченка, які вже перед цією зустріччю гарантували собі першу сходинку і, як наслідок, вихід в еліту європейського футболу. В мережі також продовжують висловлювати обурення з приводу поразки української збірної з рахунком 4:1

"Атака у другому таймі показала, що, якщо б не огидна недосвідчена оборона і драний Бойко, то збірна все так само дуже хороша", — пише Serhii Malysh у своєму Twitter.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/SergioMalysh

"Неймовірно шикарна ганьба!" — коментує Олександр.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/AlexComment

"Позорище", – лаконічно прокоментував користувач під ніком "Солодкий бубалех" Twitter.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/dj_durshlag

Нагадаємо, що раніше ми показували відео голів та огляд матчу.

Також повідомлялося, що Роналду покликав свою дівчину під вінець.

Відео: (video.rbc.ua)