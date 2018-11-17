"Дивитися було соромно": реакція соцмереж на розгромну поразку збірної України

Фанати практично одноголосно порахували ганебною крайню гру української збірної
У п'ятницю, 16 листопада збірна України з футболу розгромно поступилася Словаччині в 5 турі групової стадії Ліги націй. Футбольні фанати були шоковані ходом і результатами гри, про що емоційно розповіли в соціальній мережі Twitter. Багато відзначили, що ніяк не очікували такої провальної гри від підопічних легендарного футболіста Андрія Шевченко.
Одним з перших, хто написав гнівний пост у своєму Twitter опинився відомий укрианский футбольний функціонер і коментатор Віктор Вацко.
"Експеримент провалився. Але це аж ніяк не означає, що більше експериментувати не потрібно", — тонко підмітив спортивний журналіст.
Скріншот поста облікового запису twitter.com/ViktorVatsko
В коментарях в більш грубій формі підтримали слова Вацко.
"А я напишу як є. У цій групі слабаків збірна України у такому складі так не має права грати! Майбутнього не побачив. Дивитися було соромно. Хоча б для вболівальників, які були на стадіоні не треба було так ганьбитися", "Через погану гру не дивився матчі збірної, ще з часів Фоменко. Вирішив подивитися на зміни без нього. Включив і через 20 хв вимкнув. Це біль...", — пишуть під публікацією.
Скріншоти коментарів поста облікового запису twitter.com/ViktorVatsko
Вболівальники явно не очікували такої ганьби від підопічних Андрія Шевченка, які вже перед цією зустріччю гарантували собі першу сходинку і, як наслідок, вихід в еліту європейського футболу. В мережі також продовжують висловлювати обурення з приводу поразки української збірної з рахунком 4:1
"Атака у другому таймі показала, що, якщо б не огидна недосвідчена оборона і драний Бойко, то збірна все так само дуже хороша", — пише Serhii Malysh у своєму Twitter.
Скріншот поста облікового запису twitter.com/SergioMalysh
"Неймовірно шикарна ганьба!" — коментує Олександр.
Скріншот поста облікового запису twitter.com/AlexComment
"Позорище", – лаконічно прокоментував користувач під ніком "Солодкий бубалех" Twitter.
Скріншот поста облікового запису twitter.com/dj_durshlag
Нагадаємо, що раніше ми показували відео голів та огляд матчу.
Також повідомлялося, що Роналду покликав свою дівчину під вінець.
Відео: (video.rbc.ua)