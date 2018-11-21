Соперник погибшего в ужасном ДТП Пушкаря отказался от чемпионского пояса

Видео: YouTube / Телеканал ІНТБ

Соперник погибшего 14 ноября в ужасном ДТП под Ровно чемпиона мира по армрестлингу Андрея Пушкаря россиянин, выходец из Украины Денис Цыпленков отказался от чемпионского пояса в пользу оппонента. Об этом говорится в репортаже телеканала "ІНТБ", опубликованном в YouTube.

"Так как он не доехал и никакой армфайт не состоялся, я не имею права забрать пояс. Он остается у Андрюхи в семье", - заявил Цыпленков и добавил, что сын Пушкаря Лев будет гордиться и знать, "что его отец ушел непобежденным".

Напомним, что 33-летний спортсмен попал в аварию по дороге во львовский аэропорт, откуда должен был отправиться на соревнования в Польшу.

Скрин: YouTube / Телеканал ІНТБ

Участники турнира Кубка мира среди профессионалов также почтили память погибшего спортсмена - устроили публичный сбор средств, которые передадут жене Андрея Пушкаря.

Как мы писали ранее, 16 ноября в Тернопольской области в городе Кременец состоялась церемония прощания с погибшим чемпионом мира по армрестлингу Андреем Пушкарем. На улицы города вышли тысячи людей.

Ранее сообщалось, что в память про украинского армрестлера Андрея Пушкаря организаторы турнира в Польше подготовили трогательное видео.

Также мы писали о том, что украинский спортмен-армреслер 26-летний Олег Жох получил в ДТП, которая унесла жизни его отца и друга Андрея Пушкаря, очень серьезные травмы.

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Видео: РБК-Украина