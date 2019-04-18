Травма Ломаченко: врачи дали неутешительный прогноз

Василий Ломаченко получил травму руки во время последнего боя. Изначально медики сочли ее несерьезной, однако недавно выяснилось, что они ошиблись. Об этом зявил промоутер чемпиона Боб Арум в интервью FightНub TV.

Напомним, Ломаченко травмировал руку 13 апреля в бою с британцем Энтони Кроллой. Украинский боксер нанес оппоненту нокаутирующий удар в голову на первой минуте четвертого раунда. После боя Василий был уверен, что у него перелом, но позже выяснилось, что была вывихнута костяшка.

Боб Арум рассказал, что в руке Василия сместилась связка, а после того, как ее поставили на место, врачи обнаружили небольшую трещину на кости. Василию наложили гипс, с которым он должен ходить шесть недель. А уже через восемь недель боксер сможет нагружать руку.

Изначально планировалось, что боксеру придется носить гипс на протяжении трех недель, но затем этот срок был увеличен вдвое, так как врачи опасаются за здоровье боксера.

Ломаченко получил травму - прогноз врачей (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Напомним, Василию Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал, чтобы украинский боксер вышел на ринг с его подопечным Романом Андреевым.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко может выйти на ринг с британским легковесом Люком Кэмпбеллом - победитель многих международных турниров и чемпион летних Олимпийских игр 2012 бросил вызов украинскому боксеру.