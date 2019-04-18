Травма Ломаченко: лікарі дали невтішний прогноз

Василь Ломаченко отримав травму руки під час останнього бою. Спочатку медики визнали її несерйозною, проте нещодавно з'ясувалося, що вони помилилися. Про це заявив промоутер чемпіона Боб Арум в інтерв'ю FightНub TV.

Нагадаємо, Ломаченко травмував руку 13 квітня в бою з британцем Ентоні Кроллою. Український боксер завдав опоненту нокаутуючий удар в голову на першій хвилині четвертого раунду. Після бою Василь був впевнений, що у нього перелом, але пізніше з'ясувалося, що була вивихнута кісточка.

Боб Арум розповів, що в руці Василя змістилася зв'язка, а після того, як її поставили на місце, лікарі виявили невелику тріщину на кістки. Василю наклали гіпс, з яким він повинен ходити шість тижнів. А вже через вісім тижнів боксер зможе навантажувати руку.

Спочатку планувалося, що боксерові доведеться носити гіпс протягом трьох тижнів, але потім цей термін був збільшений удвічі, оскільки лікарі побоюються за здоров'я боксера.

Ломаченко отримав травму - прогноз лікарів (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Нагадаємо, Василю Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Російський промоутер Володимир Хрюнов зажадав, щоб український боксер вийшов на ринг з його підопічним Романом Андрєєвим.

Раніше ми писали, що Василь Ломаченко може вийти на ринг з британським легкоатлетом Люком Кемпбеллом - переможець багатьох міжнародних турнірів і чемпіон літніх Олімпійських ігор 2012 кинув виклик українському боксерові.