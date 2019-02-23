Евровидение 2019: скандал с Анна-Мария получил громкое продолжение (видео)

Скандал с Анна-Мария получил продолжение в финале Нацотбора на Евровидение

Девушки из группы Анна-Мария, которые недавно оскандалились из-за Крыма, после выступления в финале Нацотбора на Евровидение 2019 расплакались.

Так, Сергей Притула напомнил девушкам о их интервью Роману Скрыпину и признался, что он не знал, что родители артисток - коллаборанты.

"Неужели вы не подозревали, что должность мамы, которая имеет "мєдаль за возвращєніє Крима"... Смотрите, я сейчас могу задать один вопрос, который может поставить крест или на вашей карьере, или на карьере родителей. Я могу спросить: чей Крым? И у вас будет вилка", - сказал он.

Девушки признались, что последнюю неделю испытывают на себе "очень много негатива".

"Все говорят, что Украина идет в Европу, а мы себя почувствовали себя, как в 30-е годы Советского Союза, где нас просто заставляют отказаться от наших родителей. Мы свой выбор сделали давно. Родители сделали свой. Мы на него повлиять не можем. И если бы нас встал вопрос - выбрать конкурс или родителей, мы бы выбрали родителей, как и любой нормальный человек", - сказали со слезами на глазах девушки.

"Мы украинские певицы. Мы родились в Крыму, мы работаем в Крыму. Мы никаких законов не нарушаем. Мы ничего плохого не сделали... Мы за это время не давали концертов в России... Мы любим Украину!" - подчеркнули певицы.

Притула сказал, что его тронули слова и позиция девушек. Но сделал ремарку.

"Вы с такой любовью говорите о своих родителях, и очень обидно, что ваши родители не подумали, какую боль они могут причинить вам в перспективе. А эту боль я вижу сейчас в слезах на этой сцене", - сказал ведущий Нацотбора.

После этого участницы Анна-Мария продолжили оправдываться. Но их перебила Джамала, у которой родные тоже остались в оккупированном Крыму. Она осудила девушек за их скандальное интервью и подчеркнула, что не может быть другого ответа на вопрос "чей Крым?", кроме как "Крым - это Украина".

Другой член жюри Евгений Филатов назвал интервью девушек "ж*пой", а Данилко сказал, что на их месте, он бы покинул сцену Нацотбора.

Выступление Анна-Мария в финале отбора на Евровидение 2019 (YouTube/Телеканал СТБ)

Напомним, что участница финала отбора на Евровидение из группы YUKO Юлия Юрина подтвердила, что хочет принять гражданство Украины.

Также отметим, что MARUV вновь заявила, что она является "голубем мира", а также дала ответ на вопрос "чей Крым?".