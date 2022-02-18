Холостяк 12 Топольский впервые сделал признание о провальном бизнесе в Украине: люди просто не поняли

32-летний Холостяк 12, бизнесмен Алекс Топольский интригует поклонников самого романтического реалити страны – он успел кардинально сменить правила проекта и устроил проверку невестам уже на первой вечеринке! Сейчас Алекс находится в Украине и с удовольствием делиться в соцсети подробностями поездки на Родину.

Так, в Instagram Stories он показал улочки родного города и рассказал о своем неудачном первом бизнес-опыте.

Алекс родился и вырос во Львове, поэтому с городом у меня связаны теплые и ностальгические воспоминания. Так, он приехал на малую Родину и успел встретиться с друзьями детства.

Также холостяк решил поделиться с подписчиками ностальгическим воспоминанием о первом бизнесе - собственном бутике, и показал, где находилось его детище.

Скриншот: instagram.com/alexander_topolsky

Примечательно, что магазин в маленьком полуподвальном помещении в центре Алекс открыл, когда ему было 16 лет!

Бизнес предприимчивого подростка представлял собой франшизу французского бренда сумок и аксессуаров Lollipops. Это был первый магазин торговой марки во Львове, еще один открыла подруга семьи Топольского в Киеве - она-то и помогла парню получить права на франшизу.

Почему бизнес "прогорел"

Но через три месяца бутик пришлось закрыть – львовяне не слишком оценили экстравагантные французские изделия.

"Люди были не готовы к такому новшеству. Потому что стиль был достаточно неординарный, необычный, и люди просто не поняли", - пояснил Алекс.

Но Топольский не расстроился - он считает свой маленький бизнес-проект бесценным опытом.

Скриншот: instagram.com/alexander_topolsky

"Вспоминаю эти бессонные ночи, когда я днем и ночью проводил там (в магазине – ред.), красил сам стены, строил полки, шкафы, где расставлял эти сумки, аксессуары, бижутерию. Это была бомба! Это был кайф. Мне папа ночью приносил кофе, а я там штукатуркой стены заливал, потом краской. Это настолько интересный первый опыт!" – с улыбкой делится воспоминаниями Алекс.

Он пояснил, куда дел остатки продукции после закрытия магазина.

"Было столько энергии, сил и времени на это потрачено! К сожалению, это не окупилось. Остался еще небольшой складик, который мне пришлось перепродавать", - рассказал холостяк.