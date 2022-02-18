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Холостяк 12 Топольський вперше зробив зізнання про провальний бізнес в Україні: люди просто не зрозуміли

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П'ятниця 18 лютого 2022 16:29
Холостяк 12 Топольський вперше зробив зізнання про провальний бізнес в Україні: люди просто не зрозуміли Фото: Алекс Топольський розсекретив свій перший бізнес ( instagram.com/alexander_topolsky)
Автор: Styler

32-річний Холостяк 12, бізнесмен Алекс Топольський інтригує шанувальників найромантичнішого реаліті країни - він встиг кардинально змінити правила проекту і влаштував перевірку нареченим вже на першій вечірці! Зараз Алекс знаходиться в Україні та з задоволенням ділитися в соцмережі подробицями поїздки на Батьківщину.

Так, в Instagram Stories він показав вулички рідного міста і розповів про свій невдалий перший бізнес-досвід.

Алекс народився і виріс у Львові, тому з містом у мене пов'язані теплі і ностальгічні спогади. Так, він приїхав на малу Батьківщину і встиг зустрітися з друзями дитинства.

Також холостяк вирішив поділитися з підписниками ностальгічним спогадом про перший бізнес - власний бутік, і показав, де знаходилося його дітище.

Холостяк 12 Топольський вперше зробив зізнання про провальний бізнес в Україні: люди просто не зрозуміли

Скріншот: instagram.com/alexander_topolsky

Примітно, що магазин в маленькому напівпідвальному приміщенні в центрі Алекс відкрив, коли йому було 16 років!

Бізнес підприємливого підлітка являв собою франшизу французького бренду сумок і аксесуарів Lollipops. Це був перший магазин торгової марки у Львові, ще один відкрила подруга сім'ї Топольського в Києві - ось вона і допомогла хлопцеві отримати права на франшизу.

Чому бізнес "прогорів"

Але через три місяці бутік довелося закрити - львів'яни не надто оцінили екстравагантні французькі вироби.

"Люди були не готові до такого нововведення. Тому що стиль був досить неординарний, незвичайний, і люди просто не зрозуміли", - пояснив Алекс.

Але Топольський не засмутився - він вважає свій маленький бізнес-проект безцінним досвідом.

Холостяк 12 Топольський вперше зробив зізнання про провальний бізнес в Україні: люди просто не зрозуміли

Холостяк 12 Топольський вперше зробив зізнання про провальний бізнес в Україні: люди просто не зрозуміли

Холостяк 12 Топольський вперше зробив зізнання про провальний бізнес в Україні: люди просто не зрозуміли

Скріншот: instagram.com/alexander_topolsky

"Згадую ці безсонні ночі, коли я вдень і вночі проводив там (в магазині – ред.), фарбував сам стіни, будував полиці, шафи, де розставляв ці сумки, аксесуари, біжутерію. Це була бомба! Це був кайф. Мені тато вночі приносив каву, а я там штукатуркою стіни заливав, потім фарбою. Це настільки цікавий перший досвід!"- з посмішкою ділиться спогадами Алекс.

Він пояснив, куди дів залишки продукції після закриття магазину.

"Було стільки енергії, сил і часу на це витрачено! На жаль, це не окупилося. Залишився ще невеликий складик, який мені довелося перепродувати", - розповів холостяк.

Нагадаємо, що раніше Алекс Топольський давав поради, щодо першого побачення.

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